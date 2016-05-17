كانيدا يستعين بالشباب في مناورة النصر

استدعى راؤول كانيدا مدرب النصر ثلاثي درجة الشباب متعب آل مطلق وسامي النجعي وعبدالمجيد الدوسري بالإضافة إلى عصام القرني لاعب درجة الأولمبي للمشاركة في المناورة التي فرضها المدرب الإسباني على لاعبي فريقه ضمن استعدادات الفريق لمواجهة أهلي جدة في نهائي كأس الملك أواخر الشهر الجاري.

وقال حساب النصر على "تويتر": شارك متعب آل مطلق وسامي النجعي وعبدالمجيد الدوسري بالإضافة إلى عصام القرني في المناورة التي فرضها المدرب كانيدا، فيما واصل محمد السهلاوي برنامجه التأهيلي من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الماضية.

والتقى الأمير فيصل بن تركي بالمدرب كانيدا واللاعبين عقب نهاية التدريب بحضور فهد المشيقح نائب رئيس النادي وخالد الرشيدان الأمين العام وطلال النجار مدير عام كرة القدم المكلف.

