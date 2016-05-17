مختار يستعد للرحيل عن الاتحاد.. والوحدة يطلبه كـ"هاو"

فتح الوحداويون خط المفاوضات مع مختار فلاتة مهاجم اتحاد جدة للانضمام إلى صفوفهم مطلع الموسم المقبل كلاعب هاو، بعدما فشلت المفاوضات بينه وبين ناديه الحالي حول تمديد عقده الذي ينتهي أواخر يوليو القادم.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت" فإن مسؤولي الوحدة بدأوا المفاوضات مع مختار فلاتة بعد نهاية مباراة اتحاد جدة والنصر واستمر التواصل بين الطرفين خلال الأيام التي أعقبت نهاية الدوري لإعادته إلى فريقه القديم، بينما طلب اللاعب مهلة للرد على العرض الوحداوي خلال موعد أقصاه مطلع الأسبوع القادم.

وترغب إدارة هشام مرسي بضم مختار كلاعب هاو نظراً لعدم رغبتها دفع قيمة العرض الذي قدمته إدارة الاتحاد والبالغ 9.6 مليون ريال، بخلاف المبلغ الذي سيتقاضاه اللاعب.

وقدمت إدارة إبراهيم البلوي قد عرضت تمديد عقد مختار 4 مواسم مقابل 2.4 مليون ريال سنوياً قبل إلغاء المادة السادسة من نظام لجنة الاحتراف الخاص بانتقالات اللاعبين في نوفمبر الماضي، ورفض اللاعب العرض وطلب مبلغاً أكبر، لتتوقف المفاوضات بين الطرفين تماماً منذ ذلك الحين وحتى انتهاء موسم الاتحاد بخوض فلاتة آخر مباراة رسمية له بقميص الفريق الجدّاوي أمام التعاون يوم الجمعة الماضي بحسب العقد الحالي والذي ينتهي في 23 يوليو المقبل.

وانضم مختار فلاتة إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الشتوية من موسم 2012-2013، وأسهم بتحقيق الفريق بطولة كأس الملك 2013 على حساب الشباب، وفي موسم 2013-2014 كان ثاني الهدافين السعوديين بتسجيله 20 هدفاً، وبفارق هدف عن ناصر الشمراني هداف ذلك الموسم، لكن معدل أهدافه انخفض في الموسمين الأخيرين بتسجيله 7 أهداف في الموسم الماضي، و5 خلال الموسم الجاري.

وبدأ فلاتة مشواره الرياضي كلاعب في صفوف الوحدة موسم 2008-2009، وبقي في مكة موسمين حتى انتقل إلى الشباب مقابل 15 مليون ريال في صيف 2011، وحقق مع الشباب بطولة الدوري موسم 2011-2012.

وعلى الصعيد الدولي لعب مختار 8 مباريات دولية، لم يهز الشباك خلالها، وكانت آخر مباراة السعودية وماليزيا "الإياب" آخر مباراة شارك فيها.