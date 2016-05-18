اتحاد القدم يرفض اللعب في العراق.. ويدرس مكان السوبر

رفض اتحاد القدم السعودي في اجتماعه الذي عقده مساء الأربعاء إقامة مباراة الإياب التي ستجمع منتخبه بالمنتخب العراقي على أرض محايدة، مؤكداً بأن فيفا أيد قراره بعدم لعب مباراة الذهاب في العراق أو إيران.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أنه لم يتلق أي خطاب من فيفا حول لعب المباراتين على أراضي محايدة، على أن تلعب مباراة الإياب في السعودية، مطالباً بعدم إقحام الملاعب السعودية في قضايا ملاعب يحظر اللعب فيها.



وقرر مجلس الإدارة تأجيل تسمية المشرف العام على المنتخب حتى اجتماعه المقبل في جدة بعد شهر.

وحول مباراة كأس السوبر التي ستقص شريط بداية الموسم الجديد، أكد الاتحاد دراسته عدة عروض من شركة صلة المسوقة لاتحاد القدم حول مكان إقامتها .

