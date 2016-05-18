الباطن والرائد.. مواجهة البحث عن حلم والهروب من "الشبح"

ستكون أحلام الباطن بالصعود إلى الأضواء للمرة الأولى في تاريخه معلقه بمواجهة الرائد، عندما يلتقي الفريقان في ذهاب الملحق المؤهل إلى دوري جميل للمحترفين على ملعب الباطن في محافظة حفر الباطن شمال شرقي السعودية.

وستكون مباراة الغد الخطوة لوضع أحد الفريقين قدماً في دوري جميل السعودي للمحترفين قبل مواجهة الرد التي ستقام على استاد الملك عبدالله بالقصيم يوم26 من الشهر الجاري.

ويسعى الباطن "ثالث الدرجة الأولى" إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز قد يصعد به لدوري جميل السعودي للمحترفين لأول مرة في تاريخه، بعدما كان على وشك التأهل المباشر في الجولة الأخيرة حتى الدقائق الأخيرة من مباراتي الاتفاق والطائي والمجزل والجيل قبل أن يفوز الفريقان في الدقائق الأخيرة من مباراتيهما ويصعدان بشكل مباشر كأول وثانٍ لدوري الدرجة الأولى.

واستعد الباطن بشكل مبكر للمواجهة وتعاقدت إدارة ناصر الهويدي مع المدرب خالد القروني، لقيادة الفريق في مباراتي الملحق خلفاً للتونسي يسري بن كحلة الذي انتهت إعارته من نادي المزاحمية مع نهاية مباريات دوري الدرجة الأولى.

وقدم الباطن مستويات رائعة في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الجاري وتصدر الدوري لأسابيع طويلة قبل أن يفقد الصدارة في الأسبوع قبل الأخير، ويتشارك مع العروبة بعدد مرات الفوز "15 مرة" وأقوى خط هجوم بتسجيلهما 49 هدفاً طوال الموسم.

ويبرز في صفوف النادي الشمالي مهاجمه فيصل عيادة وقائد الفريق نايف عيسى وسلطان غنيمان والسنغالي بابا ديوب والمهاجم المصري محمد فؤاد.

وفي المقابل يبحث الرائد عن البقاء مجدداً في دوري جميل السعودي للمحترفين بعد أن أنقذه مدافعه جفين البيشي من الهبوط بتسجيله هدف التعادل أمام نجران في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة 3-3 ويحصل الفريق على فرصة للحفاظ على تواجده المستمر منذ 2008 في دوري المحترفين.

وعانى الرائد هذا الموسم من سوء النتائج إذ إن الفريق صارع الهبوط من بداية الدوري حتى آخر مرحلة لينجح في انعاش آماله بالبقاء بخوض مباراة الملحق.

وسبق للفريقين أن التقيا في مباراة ودية مطلع العام الجاري وانتهت لمصلحة الرائد 2-1.