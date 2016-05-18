التعادل مع لوكوموتيف يقصي دونيس من تدريب الهلال

قررت إدارة الهلال إقالة اليوناني جيورجيوس دونيس من منصبه بعد التعادل مع لوكوموتيف طشقند سلبياً في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وعينت عبداللطيف الحسيني لقيادة الفريق في مباراة الإياب.

وقال الهلال عبر صفحته على "تويتر": قرر مجلس الإدارة إقالة اليوناني دونيس وتعيين عبداللطيف الحسيني بديلاً له أمام لوكوموتيف الأوزبكي في إياب دور الـ16.

وحضر اليوناني دونيس إلى الهلال في مارس من العام الماضي، واستطاع تحقيق بطولات كأس الملك وكأس السوبر وكأس ولي العهد، ووصل مع الأزرق إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا قبل الخروج أمام أهلي دبي، كما احتل المركز الثاني في الدوري السعودي.

