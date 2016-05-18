اللجنة الأولمبية تتلقى استئناف فيفا ضد إيقاف عقوبة نور

أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية عن تلقيها خطاباً من محكمة التحكيم الرياضي "كاس" يفيد بتقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم باستئناف ضد قرار لجنة الاستئاف السعودية لقضايا المنشطات بإيقاف تنفيذ عقوبة محمد نور قائد اتحاد جدة.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان إعلامي: تلقت اللجنة رسالة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠١٦ م في أعقاب صدور قرار لجنة الاستئناف السعودية تفيد بان حيثيات إصدار القرار من قبل لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات يعتبر مخالف وغير متوافق مع اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات وجار التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستئناف القرار لدى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.

وزادت اللجنة: تقع لجنة الاستئاف تحت مظلة اللجنة الأولمبية وفقا للفقرة ١/١/٢/١٣ من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات ، وسيستمر عملها حتى مباشرة مركز التحكيم الرياضي أعماله ( متوقع خلال مدة لاتزيد عن شهر) ؛ حيث سيتولى المركز في المرحلة المقبلة القيام بهذا الدور ،ولأن السياق القانوني للقضية بعد صدور قرار لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات للاعب وطني يمنح أحقية التقدم بالاستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي

وطالبت اللجنة من أطراف القضية عدم التعليق حتى نهايتها، وزادت: تؤكد اللجنة ضرورة الإلتزام الكامل من كافة الجهات أو الأفراد المعنيين عدم الحديث أو التعليق أو التعاطي مع هذه القضايا المنظورة أو قضايا اخري حتى الإنتهاء من مراحلها مؤكدة أنه في حال مخالفة أي من المنتمين أو المنتسبين لهذه اللجان أو اللجنة الأولمبية السعودية أو اتحاداتها فستتخذ عقوبات صارمة حيال ذلك ولن تسمح بتكرار ما حدث.

وختم البيان: ستكتفي اللجنة الأولمبية بما تم من إجراءات في المرحلة الماضية.

