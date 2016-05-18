اليوناني دونيس.. رجل كؤوس أسقطه لسانه

يعتبر الهلاليون رحيل جيورجيوس دونيس أحد حلول عودة فريقهم إلى الواجهة بعد تراجع مستواه خلال ثلاثة مواسم مضت شهدت ابتعاده عن لقب الدوري وخسارته كأس ولي العهد مرتين.

لكن الأرقام تخالف فرضية تراجع مستوى الهلال مع دونيس، ولم يخسر الرجل القادم من بلاد الإغريق سوى 6 مباريات دورية مقابل 4 في بطولة دوري أبطال آسيا، ومباراة وحيدة في كأس الملك خلال موسم ونصف تولى به جيورجيوس قيادة الهلال.

لكن كثيرا من الهلاليين يأخذون على دونيس تصاريحه وتصرفاته خارج الملعب، ويعتبر بعضهم أن خروج اليوناني في كل مؤتمر صحافي يعقبه لغط لا ينتهي سريعاً، وأن الرجل بدأ بفقدان أعصابه على طاولات المؤتمرات الصحافية مع اقتراب لحظات الحسم.

وبعدما كان دونيس يشيد بلاعبي الهلال وقدراتهم الفنية في النصف الأول، مثلما ذكر في أكثر من مؤتمر صحافي، حتى المؤتمر الذي أتبع خروج الهلال من أهلي دبي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الآسيوي، كان دونيس هادئاً ولم يشعل أي شرارة، لكن ذلك الأمر اختلف مع دخول العام الجديد.

فبعدما كان دونيس يباهى بقائمته التي تكتنز لاعبين موهوبين في كل خانة، وأن لاعب الاحتياط الهلالي قادر على سد الفراغ الذي يخلفه الأساسي، عاد دونيس بعدما تعثر الهلال في مباراتي الفتح والتعاون ليقول: التعثر طبيعي في هذه الفترة، اللاعبون ليسوا آلات ميكانيكية ليقدموا أداء ممتازاً في كل مباراة يلعبونها، وهو تصريح يخالف ما كان يسوّقه دونيس قبل وبعد كل مباراة.

وبدأ دونيس بقطع حبال الوصل شيئاً فشيئاً مع الهلاليين رسميين أو غير رسميين عندما برر غياب خالد شراحيلي عن مواجهة الجزيرة الإماراتي في الذهاب بسبب سوء مستوى اللاعب خلال شهرين ماضيين، لكنه عاد ودفع بشراحيلي في مباراة الشباب الدورية التي أعقبت المواجهة الآسيوية، وحينها تلقى شراحيلي هدفاً تقلصت حظوظ الهلال بسببه في نيل اللقب، وحينها قال دونيس: أبعدت شراحيلي عن المباراة الماضية ليراجع نفسه.

ويرى المهتمون بالشأن الهلالي أن تصرف دونيس بإبعاد شراحيلي والدفع بفهد الثنيان كان غير مناسب، لأن مباراة واحدة لا تكفي شراحيلي لمراجعة ذاته، وفي ذات التوقيت لا تكفي فهد الثنيان مباراة واحدة لإثبات قدراته، وبعدما كانت أزمة مستوى شراحيلي وحدها مشكلة في الهلال، خلق المدرب اليوناني أزمة ثقة لدى الحارس الاحتياطي الثنيان.

ويصنف البعض تصريح دونيس قبل مباراة أهلي جدة في كأس الملك كأحد أغرب التصاريح التي أطلقها مدرب في كرة القدم السعودية خلال الفترة الأخيرة على الأقل، عندما تحدث عن جورجي جيسوس مدرب سبورتينغ لشبونة الذي أقيل من منصبه في بنفيكا بعد خسارة 3 بطولات وكسب المال وانتقل إلى سبورتنيغ ليحقق البطولات والمال، في رسالة اعتبرها البعض تحمل إشارات سلبية.

وبعدما أصدر النادي قراراً بمعاقبة خالد شراحيلي بسبب أحداث خارج الملعب، قال دونيس إنه حاول حماية شراحيلي أكثر من مرة، قبل أن يعود ويتهمه في المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة الهلال والفيصلي بأنه سبب خسارة الهلال لبطولة الدوري عندما قال: هناك العديد من الأسباب لخسارتنا بطولة الدوري، وأنا أتحمل جزءاً منها، إضافة إلى عنصر الإصابات، وتراجع مستويات بعض اللاعبين ومنهم الحارس الأساسي.

وبعد مسيرة يعتبرها الكثيرون مظفرة بحصوله على 3 بطولات في ظرف 14 شهراً، ظهر توتر دونيس على العلن في وقت الحسم، ويذهب الكثيرون إلى أن التوتر انتقل إلى لاعبي الهلال في الفترة الحاسمة، ليخرج الأزرق من بطولتين في ظرف أسبوع، وبعدهما يرحل المدرب اليوناني عن الرياض بقرار إقالة صمد أمامه طويلاً رغم المطالبات الجماهيرية التي لم تتوقف.