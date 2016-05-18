تأجيل مواجهة برشلونة وأهلي جدة بسبب الأنشطة الرياضية

اعلن نادي برشلونة بطل الدوري الاسباني لكرة القدم الاربعاء تأجيل مباراته الودية التي كانت مقررا ان يختتم بها موسمه في الدوحة ضد اهلي جدة بطل الدوري السعودي، الى موعد لاحق بسبب التظاهرات الرياضية الاخرى المنظمة في المرحلة ذاتها.



وكانت المباراة تدخل في اطار الشراكة المبرمة عام 2010 بين قطر وشركة قطر للطيران الراعي الاساسي لقميص النادي الكاتالوني منذ عام 2013.



واعلن النادي الكاتالوني في بيان له ان قطر للطيران باعتبارها المضيف والشريك قررت تأجيل المباراة "بين برشلونة والاهلي بهدف ضمان اقبال جماهيري كبير". وفسر برشلونة هذا التأجيل كون قطر ستشهد نهائي كأس الامير الجمعة بالاضافة الى مباريات دوري ابطال اسيا مطلع الاسبوع المقبل.



واضاف "الموعد الجديد سيتم تأكيده قريبا".



وكانت هذه الرحلة الى الدوحة ستقام في وقت يتفاوض فيه النادي الكاتالوني مع صندوق قطر للاستثمار الرياضي حول امكانية تمديد العقد الذي يربط بينهما منذ عام 2010. وكان الاتفاق الاول ينص على دفع 165 مليون يورو حتى عام 2016 مقابل استفادة الصندوق القطري من وضع اسمه على قميص البلاوغرانا.



وكان متحدث باسم النادي رفض مؤخرا التعليق على تقدم المفاوضات مكتفيا بالقول ان برشلونة يبحث "عن افضل اتفاق شراكة" وان قطر للطيران كانت "تعتبر احد الخيارات".