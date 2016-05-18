دونيس يودع الهلال.. ويحتضن الشمراني بحرارة

حضر اليوناني جيورجيوس دونيس بعد ساعات من إقالته من تدريب الهلال إلى النادي مساء الأربعاء لتوديع الجهازين الإداري والفني واللاعبين.

والتقطت عدسات موقع الهلال الرسمي المدرب السابق وهو يحتضن ناصر الشمراني بعد فترة طويلة من الجفاء بين الطرفين بسبب تصرفات المهاجم خلال المباريات والتمارين وما يعتبره دونيس عدم احترام لقراراته بسبب تذمر الشمراني عند استبداله أو إطلاقه بعض التعليقات تجاه المدرب ، وحذر في اجتماع سابق من إشاعة الفوضى في صفوف الفريق إذا واصل الشمراني سلوكه.

وأطلق الهلاليون سهام النقد بشدة تجاه دونيس بسبب استبعاد الشمراني عن قائمة الفريق مباريات عديدة، وفي فترة الحسم التي شهدت إصابة البرازيلي إلتون ألميدا وضعف مردود الثنائي ياسر القحطاني ويوسف السالم في المباريات التي شاركا بها.

