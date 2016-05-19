زبيدي نجران يعزز دفاع التعاون

أنهت إدارة التعاون التعاقد مع إبراهيم الزبيدي لاعب نجران لينضم إلى صفوف فريقها مدة 3 مواسم مقبلة تبدأ في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال حساب التعاون على "تويتر": تم التعاقد مع الزبيدي بدعم من المجلس التنفيذي وبتوصية من الجهاز الفني للفريق الأول.

ولعب الزبيدي في صفوف الوحدة في بداية مسيرته الرياضية، وانتقل بعدها إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية من موسم 2012-2013، وبقي حتى مطلع الموسم الجاري قبل انتقاله إلى نجران الذي هبط في الجولة الأخيرة إلى دوري الدرجة الأولى.

ويعتبر الزبيدي ثاني صفقات التعاون المحلية بعدما ضم الفريق موسى الشمري مهاجم الشباب الأسبوع الماضي.

