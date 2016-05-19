لجنة الانضباط تغرم عسيري اتحاد جدة

غرمت لجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي، وليد باخشوين، لاعب أهلي جدة، بمبلغ 10 آلاف ريال، وذلك بسبب دخوله ملعب مواجهة فريقه أمام الفتح وسط غياب اسمه عن كشوفات ناديه الغربي، فيما بلغت عقوبة اللاعبين أحمد عسيري، والبرازيلي أدريانو سانتوس، وربيع الموسى 15 ألف ريال لكل منهم، بعد امتناعهم عن الحضور لمنطقة اللقاءات الحصرية.

كما غرمت اللجنة ذاتها، دوس أنجوس، المدير الفني لنجران بمبلغ 25 ألف ريال، وذلك نظير امتناعه عن حضور المؤتمر الصحافي بعد نهاية مواجهة فريقه أمام الرائد، فيما تم تغريم نادي الفتح بمبلغ 10 آلاف ريال نظير تأخره لمدة دقيقة في بداية الشوط الأول خلال مواجهة أهلي جدة.