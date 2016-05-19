الباطن يتجاوز الرائد ويقترب من تحقيق حلم الصعود

حقق الباطن فوزاً ثميناً على ضيفه الرائد 2-1 على ستاد نادي الباطن، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دوري جميل السعودي للمحترفين.

ويحتاج الرائد الى الفوز بهدف نظيف في مباراة الإياب التي ستقام الخميس المقبل على ستاد الملك عبدالله بالقصيم، إذا ما أراد تثبيت أقدامه في دوري جميل.



وشهد الشوط الأول أفضلية الباطن الذي حاصر ضيفه في ملعبه وسنحت له فرصة تسجيل هدف السبق حينما حصل على ركلة جزاء بعد مرور 6 دقائق ليتقدم لها مدافعه السنغالي بابا ديوب الذي سددها إلا أن الحارس فهد الشمري نجح بإبعادها بصعوبة.



وواصل الباطن هجومه وكاد لاعبه خالد دخيل أن يسجل الهدف الاول بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله المصري محمد فؤاد الا أن مدافعه سلطان اليامي أبعدها في اللحظة الأخيرة.



ولم يتوقف هجوم الباطن وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه المصري محمد فؤاد، الذي انفرد بمرمى الحارس فهد الشمري وسدد الكرة الا أنها اصطدمت بالمدافع عبدالله الشامخ.



وعند الدقيقة 15 ارتكب حارس الرائد فهد الشمري خطأ فادحا حينما حاول ابعاد ركنية الباطن الا أنه حولها بشباك فريقه.



وفرض الرائد سيطرته في الدقائق الخمس الأخيرة وكاد لاعبه الأرميني ييتزيلي أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرة أرضية قوية الا أنها وجدت حارس الباطن الذي أبعدها بصعوبة.



وفي الشوط الثاني واصل الرائد هجومه بحثا عن هدف التعادل وتحقق له مراده عند الدقيقة 50 بعدما نجح مهاجمه الغيني اسماعيل بانجورا بتسجيل هدف التعادل حينما حول عرضية الارميني بيتزيلي بقدمه في شباك الباطن.



ورد الباطن سريعا على هدف الرائد حينما نجح مهاجمه سهو المطلق بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 58 بعدما ارتقى لعرضية زميله خالد دخيل وحولها برأسه في شباك الحارس فهد الشمري.



وسنحت فرصة خطيرة للباطن للاعبه سهو مطلق الذي أهدر هدفا محققا بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله المصري محمد فؤاد أمام المرمى الا أنه سددها خارج الخشبات الثلاث.



وفي العشر دقائق الأخيرة فرض الرائد سيطرته وكاد مدافعه عبدالله الشامخ أن يسجل هدف التعادل بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس يزيد الفريح الذي أبعدها بصعوبة عن مرماه.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة كاد الغيني اسماعيل بانجورا أن ينقذ فريقه بتسجيل هدف التعادل بعد تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع بابا ديوب وسدد الكرة ذهبت بعيدة عن مرمى الحارس يزيد الفريح.

