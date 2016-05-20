الحسيني: سأسعد جماهير الهلال

أكد عبد اللطيف الحسيني، المدير الفني المؤقت للهلال السعودي، عن اعتزازه بثقة مجلس الإدارة في تكليفه لتدريب الفريق.

وتولى الحسيني مهمة تدريب الفريق خلفا لليوناني جيورجيوس دونيس الذي أقيل من منصبه.

وأشار الحسيني إلى أن هذه التجربة ليست بجديدة عليه، كونه عمل كمدرب مؤقت في فترات سابقة مع الهلال والشباب.

وأضاف: "معتاد على مثل هذه الأجواء، وحقيقة بعد أول حصة تدريبية أشرفت فيها على الفريق، وجدت الحرص من الجميع على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الفريق مع "لوكوموتيف الأوزبكي"، وسنعمل على تجهيز الفريق من كافة النواحي؛ لتحقيق ما يسعد جماهير الهلال، التي تساندنا وتدعمنا دائما".

ويلتقي الهلال السعودي مع لوكوموتيف الأوزبكي يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.

ووجه الحسيني شكره وتقديره للمدير الفني السابق للفريق جيوريجوس دونيس على ما قدمه إبان فترة إشرافه على الفريق، وحقق معه ثلاث بطولات، ذاكرا أن بعد تكليفه بتدريب الفريق وجد عملا إداريا منظما.

وأضاف الحسيني: "في نهاية أي موسم من الواجب على أي جهاز فني المحافظة على الفريق بدنيا من خلال التركيز على عدد من الجوانب، من ضمنها منح اللاعبين راحة كافية".

وفي ختام حديثه تمنى الحسيني أن يوفق في وضع الخطة المناسبة للفريق في مواجهة "لوكوموتيف" حتى يتمكن الفريق من الفوز والتأهل لدور الثمانية من البطولة القارية.