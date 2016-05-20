لجنة حصر وتدقيق الوضع المالي باتحاد جدة تنهي أعمالها

أعلنت الهيئة العامة للرياضة أن لجنة حصر وتدقيق الوضع المالي لاتحاد جدة أنهت أعمالها وسترفع تقريرها النهائي للأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة يوم الأحد.

وقالت الهيئة العامة للرياضة عبر عدة تغريدات على موقع "تويتر" : سيطلع رئيس الهيئة على كافة الجوانب التي تضمنها التقرير وسيقوم بمناقشتها مع فريق من المختصين في الجوانب المالية والإدارية وسيلتقي بعدد من الشخصيات الاتحادية لاتخاذ الإجراءات والحلول المناسبة لأزمة الديون التي تواجه اتحاد جدة، على أن تعلن نتائج أعمال اللجنة والإجراءات التي سيتم اتخاذها من رئيس الهيئة بعد الانتهاء من ذلك.

