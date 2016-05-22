سامي الجابر يتولى تدريب الشباب السعودي

أعلنت إدارة الشباب، عن اتفاقها مبدئيا مع سامي الجابر، لتولي زمام الأمور الفنية في الفريق الأول لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، على أن يتم التعاقد رسميا بين الطرفين خلال الأسابيع القادمة.

وكتب النادي العاصمي عبر صفحته الرسمية في تويتر: "تم قبل قليل الاتفاق المبدئي بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله القريني والكابتن سامي الجابر لتولي تدريب الفريق لمدة ثلاثة مواسم".

وزاد البيان الشبابي: "سيتم توقيع العقد الرسمي بين الطرفين خلال الأسابيع القادمة".

وسبق للجابر قيادة الجهاز الفني لنادي الهلال لمدة موسم واحد، قبل أن يتم تنصيبه مديراً فنياً للعربي القطري، ومن ثم توليه تدريب الوحدة الإماراتي لمدة أربعة أشهر.