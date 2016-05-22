طائرة خاصة تنقل بعثة الهلال إلى أوزبكستان

يرأس عبدالرحمن النمر، نائب رئيس الهلال، بعثة فريقه المغادرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند على متن طائرة خاصة، وذلك لملاقاة المضيف لوكوموتيف بعد غد الثلاثاء، ضمن إياب دور ثمن نهائي أبطال آسيا.

وكان أزرق العاصمة، قد أدى مرانا عصر اليوم الأحد، تركز على النواحي الفنية، حيث طبق عبداللطيف الحسيني، المدير الفني المؤقت، عددا من الجمل التكتيكية والمراد تطبيقها خلال المواجهة الهامة، قبل أن يختتم المران بمناورة وقف من خلالها على جاهزية فريقه الأزرق، فيما واصل اللاعب ناصر الشمراني برنامجه التأهيلي المعد له مسبقا.