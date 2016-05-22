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"ولاعة سجائر" تتسبب بتغريم الباطن 50 ألفاً

المصدر: العربية.نت
الباطن تغلب على الرائد 2-1
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غرمت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي نادي الباطن 50 ألف ريال بسبب رمي جمهوره ولاعة سجائر على الحكم المساعد الأول في المباراة التي جمعت الفريق بضيفه الرائد ضمن ذهاب الملحق المؤهل إلى دوري جميل.

وقالت لجنة الانضباط في بيان: قيام جمهور الباطن بإصابة الحكم المساعد الأول عن طريق قذفه بولاعة سجائر، وبعد ثبوت المخالفة وفقاً للمادة التاسعة والأربعين من لائحة الانضباط، تم تغريم نادي الباطن بدفع 50 ألف ريال في قرار غير قابل للاستئناف.

وقررت اللجنة تغريم عبداللطيف الخضير رئيس نادي الرائد السابق وعضو شرفه الحالي 10 آلاف ريال لدخوله أرض الملعب واسمه غير مسجل بالكشف، وهي ذات العقوبة التي فرضتها اللجنة على خالد السيف عضو شرف الرائد لذات السبب.

كلمات دالّة

#الباطن, #الرائد, #عبداللطيف الخضير, #خالد السيف

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