إدارة القادسية تجدد عقد مدربها الدوسري

جددت إدارة القادسية عقد مدربها حمد الدوسري لموسم جديد، بعدما تولى تدريب الفريق في الدور الثاني من دوري جميل واستطاع إبقاء الفريق ضمن دوري المحترفين.

وقال الدوسري بعد التجديد: شكراً لإدارة القادسية على الثقة، وسنحاول تلافي الأخطاء التي وقعنا بها في الموسم الماضي، والقادسية يملك فريقاً تتوافر فيه كافة سبل النجاح وتحقيق المراكز المتقدمة.

وفي المقابل، قال معدي الهاجري رئيس القادسية: المستويات المميزة التي قدمها الفريق تحت قيادة الدوسري كانت كفيلة بالتمديد له، وستتيح هذه الخطوة للمدرب الاستمرار بالطريق الذي بدأ به، وكذلك توفير جو من الاستقرار الفني للفريق.

وتولى الدوسري المهمة خلفاً للبرازيلي إلكسندر غالو، واستطاع إبقاء القادسية في دوري جميل للمحترفين قبل جولة من نهايته.

