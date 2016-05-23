إدارة النصر:ملتزمون بمسؤولياتنا..وندعو لاجتماع النصراويين

أعلنت إدارة النصر في بيان رسمي عن تكفلها بسداد ثلث ديون النادي حسب القوائم المالية إلى يوم 29 مايو الجاري، خلال التزام محدد ينتهي يوم الجمعة المقبل، وذلك في رد سريع على بيان فهد المطوع الذي أعلن ترشحه لرئاسة النصر بشرط تسديد جزء من ديون النادي.

وقالت إدارة النصر في بيانها: اثباتاً لحسن النوايا وحرص إدارة النادي على لم الشمل تعلن الإدارة عن تكفلها بثلث الديون حسب القوائم المالية المدققة إلى يوم 29 مايو 2016، وتدعو كل من يرغب بترشيح نفسه إلى الحضور للنادي يوم الخميس وسيكون الأمير فيصل بن تركي موجوداً لاستقبال أي مرشح وتوثيق هذا الالتزام بشكل مباشر.

وزادت: هذا الالتزام محدد بمهلة زمنية حتى يوم الجمعة 28 مايو الجاري قبل سفر الفريق إلى جدة لخوض نهائي كأس الملك، وبعد هذا التاريخ ستكون إدارة النادي بحل من الالتزام.

وانتقد البيان الأصفر، بيان فهد المطوع المرشح لرئاسة النصر والذي أصدره مساء السبت، وقال: إن استقالة الرئيس كانت لإعطاء الفرصة كاملة للإدارة الجديدة لترتيب أوضاعها وأعلن حينها رئيس النادي أنه على استعداد للجلوس مع الإدارة الجديدة واطلاعها على كافة التفاصيل المالية. وسمعنا وقرأنا باستغراب عن بيانات إعلامية لمن يرشح نفسه لرئاسة النادي ويضع شروطاً في وقت حساس قبل خوض نهائي كأس الملك، وكان من الأجدر أن تكون تلك البيانات عبر تواصل مباشر مع الإدارة وليس عبر وسائل الإعلام.

وختم بيان النصر: إدارة النصر ليست ملزمة بمثل هذا الإجراء – سداد الديون - ولم يسبق لأي إدارة أخرى في أي نادٍ آخر أن التزمت به، ويأتي ذلك إثباتاً لحسن النوايا والحرص على لم شمل منسوبي الكيان، على الرغم من ان رئيس النادي ووالده قدما أضعاف هذا المبلغ وسيتم كشفه حينها بالوثائق.