الجابر: لقاء خالد بن سلطان أضاف لي تحدياً جديداً

أكد سامي الجابر، المدرب القادم لنادي الشباب، أن لقاء الأمير خالد بن سلطان، العضو الشرفي الداعم للنادي الشبابي، قد أضاف له تحديا جديدا خلال تجربته التدريبية الجديدة مع النادي العاصمي، متمنيا أن يكون على قدر عال من تطلعات وتوقعات سموه.

وقال الجابر عبر صفحته الرسمية في تويتر: "تشرفت اليوم بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أدرك جيداً التحدي الذي ينتظرني خلال تجربتي مع الشباب، ولقائي مع سموه الكريم أضاف تحديا جديدا، وأسعى أن أكون بمستوى تطلعات وتوقعات سموه".

وأضاف لاعب ومدرب الهلال السابق: "كل الشكر للأمير خالد على الإطراء والثناء، وكلي فخر بثقة رجل بقامته. شكراً على توجيهك ونصائحك وثقتك بي كمواطن يسعى لرفع اسم رياضة بلاده".

وكانت إدارة الشباب، قد أعلنت أمس الأحد عن اتفاقها مبدئيا مع سامي الجابر لتولي زمام الأمور الفنية في الفريق الأول لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، على أن يتم التعاقد رسميا بين الطرفين خلال الأسابيع القادمة.