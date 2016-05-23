الحسيني: طريقتي مفاجئة.. وحضرنا لانتزاع بطاقة التأهل

وعد عبداللطيف الحسيني، المدير الفني المؤقت للهلال، جماهير وأنصار ناديه العاصمي، بظهور مختلف ومغاير عما ظهر عليه الفريق الأزرق خلال مواجهاته الأخيرة، مؤكداً في الوقت ذاته، على جاهزية جميع اللاعبين عدا الثنائي كواك تاي وناصر الشمراني.

وقال الحسيني الذي تولى الدفة الفنية للنادي العاصمي خلفا لليوناني دونيس: "يجب علينا النظر إلى الأمام، وعدم التفكير فيما مضى من لقاءات وخسارة المسابقات، تركيزنا الآن منصب على مواجهة لوكوموتيف الأوزبكي".

وزاد: "تابعت الفريق الأوزبكي خلال الفترة الماضية، فريق جيد ويعتمد على البنية الجسمانية، لذلك يجب علينا احترام قدراته الفنية، نطمح في انتزاع بطاقة التأهل لدور ربع نهائي آسيا".

كما أكد المدرب المؤقت على امتلاك فريقه الأزرق مجموعة متميزة من اللاعبين الأجانب والمحليين، فيما أشار إلى جاهزيتهم جميعاً باستثناء الكوري الجنوبي كواك تاي هي، وناصر الشمراني لعدم انتهاء برنامجيهما العلاجيين.

ووعد الحسيني جماهير وأنصار الهلال، بطريقة لعب مختلفة ومغايرة عن سابقها، وأضاف: "سيكون هنالك تغيير في بعض الأسماء المشاركة، والمفاجأة ستكون في طريقة اللعب، جئنا لأوزباكستان للفوز فقط ولا لشيء غيره بعد التعادل السلبي على أرضنا، المباراة لن تصل لركلات الجزاء، سر ثقتنا هي الاعتماد على الله أولاً ومن ثم المجموعة المميزة التي نمتلكها".