الهاجري: لاعبو القادسية ليسوا "سلعة" نتاجر بها

نفى معدي الهاجري، رئيس نادي القادسية، الأحاديث التي نشرت عبر إحدى الصحف، وذكر على لسانه من خلالها عزم إدارة ناديه الشرقي على عرض اللاعب عبدالرحمن العبيد على قائمة الانتقال، وبحثهم عن قيمة تسويقية كبيرة لبيع عقده.

وقال النادي الشرقي عبر بيان بثه على وسائل الاعلام: "استنكر رئيس نادي القادسية معدي الهاجري، ما ذكر على لسانه من إحدى الصحف في عدد اليوم الاثنين، بأن القادسية يعرض العبيد للبيع، وأنهم يبحثون عن أكبر قيمة تسويقية لبيع عقد اللاعب".

وزاد البيان القدساوي: "يؤكد الهاجري أن ما ذكر عار من الصحة، وأن نادي القادسية لم يعرض أي لاعب للبيع، ونحن في ادارة القادسية لا نقدم لاعبينا كسلعة نتاجر بها، وأن لهم مكانتهم بالنادي وفي قلوب محبي القادسية، وحرصا على توضيح الحقيقة كاملة أمام جماهير القادسية الوفية تم التنويه بعدم صحة هذا الخبر جملة وتفصيلا".

وبات العبيد، لاعب الفريق الأول بنادي القادسية والمنتخب الأولمبي، مطمعا للأندية الكبيرة، بعدما قدم اللاعب الشاب مستويات فنية متميزة خلال الموسم المنقضي.