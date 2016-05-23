"لويبيرسدورف" تجهز الاتفاق لدوري جميل

اختارت إدارة نادي الاتفاق، مدينة لويبيرسدورف النمساوية مقرا لإقامة معسكر الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا لعودته إلى دوري عبداللطيف جميل للمحترفين في الموسم المقبل، بعد غياب دام موسمين شارك خلالهما الاتفاق بدوري الدرجة الأولى.

وحدد التونسي جميل قاسم، المدير الفني للفريق، فترة المعسكر ليقام بين السابع و30 من يوليو المقبل، وسيشهد أربع مباريات ودية، سيجرى تحديد أطرافها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نادي الاتفاق بموقعه على الإنترنت أنه سيسبق معسكر النمسا، تدريبات استعدادية للموسم الجديد في 15 يونيو المقبل، حيث سيركز قاسم على التدريبات اللياقية والبدنية والاختبارات الفنية بمشاركة جميع اللاعبين المحليين والأجانب قبل اختيار قائمته النهائية للمعسكر الخارجي.

وأكد رئيس الجهاز الإداري للفريق محمد الدوسري، أن المدرب جميل قاسم وضع كافة تصوراته الفنية للمرحلة المقبلة قبل سفره لبلاده حيث يقضي إجازته، مشيرا إلى أن العمل في الوقت الراهن قائم لتجهيز كافة أمور الفريق قبل بدء الاستعدادات للموسم المقبل.

وشدد الدوسري على أن إدارة النادي تعمل حالياً على إكمال ملف التعاقدات المحلية والأجنبية بعدما نجحت في التعاقد مع المهاجمين محمد الصيعري والبرازيلي ليوناردو ألفيس الذي انضم لمواطنه ريكاردو كوستا، الذي سيرتدي قميص الفريق للموسم الثاني.

وكشف الدوسري أن التعاقد مع لاعبين أجنبين آخرين سيكون لدعم الخطوط الخلفية للفريق في مركزي الدفاع والمحور فيما ستكون التعاقدات المحلية في مراكز متنوعة بحسب احتياجات الفريق الفنية التي قررها المدرب.