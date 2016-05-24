أنجوس: تجاهلت الأموال واخترت احترافية الفيصلي

أبدى البرازيلي هيليو أنجوس المدير الفني الجديد لنادي الفيصلي سعادته بتوقيع عقد تدريبه للفريق لمدة موسم واحد.

وقال أنجوس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء لتقديمه لوسائل الإعلام : "وصلتني معلومات مميزة عن فريق الفيصلي وعن العمل الإحترافي داخل النادي والتنظيم الرائع والطريقة التي يعمل بها النادي وعندما حضرت قبل أيام لمقر النادي للتفاوض تأكدت من صحة المعلومات التي وصلتني وما شاهدته في النادي من عمل كبير على كافة الأصعدة والبنية التحتية من منشأت وملاعب وصالات حديد ومعسكر للفريق أذهلني وجعلني أطمئن".

وأضاف :"أمهلتني إدارة النادي الفرصة للتفكير من أجل انهاء عقدي مع فريقي السابق نجران وأشكر إدارة النادي على ذلك واتخذت قراري بالتوقيع مع الفيصلي بناء على رغبتي وسعيد بالتوقيع مع الفيصلي رغم اني أملك عروض أعلى من عرض الفيصلي ولكن ماشاهدته من العمل المميز جعلني أوافق على العرض".

وأكد أنجوس :" أفضل اللعب بطريقة هجومية ومع نجران كان الفريق يلعب بهجوم مكثف بسبب وضع الفريق بالدوري ومع الفيصلي سيكون الوضع مختلفا وسألعب بشكل متوازن بين الدفاع والهجوم وستشاهدون الفيصلي بشكل جميل في الموسم المقبل".

وحول اهدافه مع الفيصلي، قال :"هدفي الحصول على مركز متقدم لم يحصل عليه الفيصلي من قبل بدوري المحترفين"