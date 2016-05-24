الشباب يضم عمر الغامدي إلى إدارة الفريق الأول

قررت إدارة الشباب ضم عمر الغامدي محلل الرياضة في "العربية" إلى الجهاز الإداري في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بناءً على توصية سامي الجابر المدير الفني للشباب.

وقالت إدارة الشباب عبر صفحة النادي على "تويتر" : قررت الإدارة بناء على توصية من المدير الفني سامي الجابر انضمام عمر الغامدي للعمل ضمن الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم.

وتزامل الغامدي والجابر في صفوف الهلال منذ نهاية التسعينات الميلادية وحتى اعتزال الجابر وتحوله إلى مدير للفريق الأول بنادي الهلال في 2008، وانتقل الغامدي بعدها إلى الشباب حتى اعتزل كرة القدم في 2015.

