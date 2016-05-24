الهلال يخشى تكرار سيناريو الخروج السابق

طيلة مشاركات الهلال الـ11 السابقة في دوري الأبطال، لا يحبذ أزرق الرياض التعادل في مباريات خروج المغلوب بالمسابقة القارية، خاصة في الذهاب، إذ عادة ما يعقبها خروج مر من البطولة الآسيوية.



البداية كانت في نسخة 2007، لأول مرة يتجاوز الهلال دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، واجه الوحدة الإماراتي في دور الثمانية، ذهابا في أبو ظبي، لم يفلح الهلاليون في هز الشباك وعاد بتعادل سلبي، في مباراة الإياب فاجأ إسماعيل مطر الهلاليين بهدف من على مشارف منطقة الجزاء، ورغم عودة صاحب الأرض بهدف قبل النهاية بست دقائق، إلا أن الوقت لم يكن كافيا، وخرج الزرق أمام جماهيرهم المحبطة.



في النسخة التالية، اُعتمد دور الـ16 من مباراة واحدة، لعبها الهلال على أرضه ضد أم صلال القطري، انتهت بتعادل سلبي، النهاية الزرقاء كانت محبطة، خروج بركلات الترجيح، وخيبة أمل جديدة في ستاد الملك فهد.



في النسخة الماضية من البطولة الآسيوية، نسخة 2015، وصل الهلال إلى نصف النهائي، لعب ضد أهلي دبي، في الرياض تعادل الفريقان بهدف لمثله، وحين حل أزرق العاصمة في دبي كانت الأمور تسير في صالحه، حتى سجل الكوري يون كوان هدفا في آخر دقائق المباراة، تأهل الأحمر إلى النهائي بمجموع المباراتين، أربعة لثلاثة.



الهلال في هذه النسخة، تعادل على أرضه في ذهاب ثمن النهائي بلا أهداف، ضد ضيفه الأوزبكي لوكوموتيف، وحين يلعب الفريقان في طشقند إيابا، يضع الهلاليون أيديهم على قلوبهم خوفا من تكرار السيناريو ذاته للمرة الرابعة.

