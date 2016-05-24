الهلال.. خروج آسيوي جديد على يد فريق مغمور

حاول الهلال خلال 12 عاماً مضت العودة إلى أمجاده الآسيوية التي توقفت عند العام 2002، وفي نصف المحاولات التي باءت بالفشل كان البطل الآسيوي يودع المسابقة بسبب فرق لا تملك تاريخاً قارياً مجيداً يقارن بتاريخ الهلال في آسيا.

وشارك الهلال 12 مرة من أصل 13 نسخة لدوري أبطال آسيا كأكثر فريق سعودي يشارك في بطولة القارة الصفراء الأهم، وخلالها كذلك ودع البطولة أمام 6 فرق لم تتجاوز دور المجموعات قبل ذلك، و3 منها أخرجت الهلال في أولى مشاركاتها الآسيوية.

وخرج الهلال مساء الثلاثاء على يد لوكوموتيف طشقند، الذي يشارك في دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، بعدما شارك في النسخة الماضية وخرج من دور المجموعات كمتذيل للمجموعة، وحينها خسر من الهلال 2-1 في طشقند و3-1 في الرياض.

أولى الفرق المغمورة قارياً والتي أقصت الهلال من البطولة كان الشارقة الإماراتي في آخر مباريات دور المجموعات من نسخة 2004، وحينها فاز الأخير 5-2 ليصعد إلى الدور الثاني، وقبلها لم يشترك في البطولة الآسيوية، أما بعدها فشارك مرة وحيدة في نسخة 2009 وانسحب من دورها الأول.

وشارك أم صلال القطري في مناسبة واحدة كانت في نسخة 2009، وأقصى مضيفه الهلال من دور ثمن النهائي بركلات الترجيح، وبعدها لم يشارك الفريق القطري في أي مناسبة آسيوية.

وكان ذوب آهن الإيراني أحد الفرق التي شاركت في نسخة 2004 قبل المغادرة من دور المجموعات، وبعد غياب دام 6 أعوام عن البطولة واجه الهلال في نصف نهائي نسخة 2010 وفاز عليه بهدف في الذهاب والإياب.

واشترك لخويا القطري في نسخة 2012 وخرج حينها من الدور الأول، لكنه في النسخة اللاحقة أقصى الهلال من ثمن النهائي بفوزه 3-2 في مجموع المباراتين.

وفي مشاركة ويسترن سيدني واندررز الأولى واجه الهلال في النهائي وتغلب عليه 1-0 في مجموع المباراتين بعدما تغلب الأستراليون بهدف على أرضهم، وتعادلوا في الرياض سلباً.