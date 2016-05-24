الهلال يلحق بالأندية السعودية ويودع آسيا

قضى لوكوموتيف الأوزبكي على آمال الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا بعدما أقصى ضيفه الهلال بفوزه عليه 2-1 في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة.



وكانت فرق الأهلي والنصر والاتحاد قد غادرت البطولة مبكرا بخروجها من دور المجموعات.

وبدأت المباراة بحذر شديد من كلا الفريقين وخاصة لوكوموتيف الذي لعب بطريقة دفاعية في الربع ساعه الأولى والتي لم تشهد أي هجمة خطيرة للهلال.



وبدأ لوكوموتيف بالاندفاع نحو مرمى الهلال وسنحت له أول فرصة خطيرة بعد مرور 20 دقيقة لمهاجمه خاليكوف الذي تلقى تمريرة متقنة من جيباروف ليواجه المرمى ويسدد الكرة ضعيفة لتصل الى أحضان الحارس فهد الثنيان.



وواصل لوكوموتيف هجومه ونجح بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 26 عن طريق مدافعه سلوم توتاييف الذي استغل عرضية جيباروف وسدد الكرة بقوة في شباك الحارس فهد الثنيان.



ومع مطلع الشوط الثاني استعان مدرب الهلال عبداللطيف الحسيني بلاعبه الخبير محمد الشلهوب ليشركه كبديل لنواف العابد.



ولم يتغير حال الهلال إذ واصل لوكوموتيف سيطرته وأهدر مهاجمه خاليكوف هدفا محققا بعد تلقيه تمريرة من جيباروف ليواجه المرمى ويسدد الكرة ذهبت بعيدا عن الشباك.



وعند الدقيقة 55 تمكن لوكوموتيف من تسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعبه فايزوف الذي حول عرضية جيباروف في شباك الهلال.



وحاول مدرب الهلال إنقاذ ما يمكن إنقاذه حينما دفع باللاعب خالد كعبي بديلا للمدافع عبدالله الزوري ليتبعه بالتغيير الثالث بإشراك المهاجم ياسر القحطاني بديلا للبرازيلي كارلوس إدواردو.

وفي العشر دقائق الأخيرة حاول الهلال الوصول الى مرمى لوكوموتيف ونجح مهاجمه البرازيلي التون ألميدا بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 88، ليتصدى لها قائده محمد الشلهوب ويضع الكرة في الشباك.

وكثف الهلال هجومه في الوقت بدل الضائع وأهدر مهاجمه البرازيلي ايلتون ألميدا هدفاً محققاً بعد تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء من زميله سلمان الفرج ليسدد الكرة ضعيفة بين أحضان الحارس الأوزبكي ليطلق الحكم الاسترالي بينيامين صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز لوكوموتيف 2-1.

