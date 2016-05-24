حكم نهائي كأس الملك.. يوزع البطاقات أسرع من "الساحر"

أعلن اتحاد القدم السعودي عن تعيين الإسباني كارلوس فيلوسو كاربايو حكماً لمباراة نهائي كأس الملك التي ستجمع أهلي جدة بالنصر مساء الأحد المقبل.

وقال الاتحاد السعودي في تغريدة على تويتر: طاقم تحكيم إسباني للقاء الأهلي والنصر: ساحة: كارلوس كاربايو مساعد1: روبرتو ألونسو مساعد2: خوان كارلوس خمينيز.

ويعتبر كارلوس أحد حكام النخبة في أوروبا، وشارك في بطولة كأس أوروبا 2012 وتولى تحكيم مباريات كأس العالم2014 في البرازيل، فيما كانت مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان التي شهدت تأهل الأول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا آخر مباراة قارية شارك بها.

وأدار كاربايو مباراة نهائي كأس الملك الإسباني بين برشلونة وأتلتيك بيلباو في 2015، وفي مطلع الموسم المنقضي مؤخراً قاد مباراة إياب كأس السوبر الإسباني بين الفريقين، وحينها طرد جيرارد بيكيه بداية الشوط الثاني بسبب تلفظ الأخير على الحكم، ليوقفه الاتحاد الإسباني عدة مباريات لسوء السلوك.

وقبل مواجهة أوروغواي وإنجلترا في كأس العالم 2014، قال رود هودسون مدرب الإنجليز أن كيث هاكيت رئيس دائرة الحكام في الاتحاد الإنجليزي حذره من كاربايو، واصفاً إياه بأنه يوزع البطاقات أسرع مما يفعل الساحر دينامو "لاعب خفة إنجليزي مشهور".

وتبقى حادثة نيمار وزونيغا الشهيرة أحد أبرز الأحداث التي أثارت الجدل في مسيرة الحكم الإسباني (45 عاماً) بعدما تدخل اللاعب الكولومبي بقوة على ظهر قائد البرازيل في مباراة ربع النهائي بكأس العالم، مما تسبب بإنهاء مشوار نيمار مع بلاده في البطولة، وخروجه إعلامياً للحديث أكثر من مرة عن نجاته من الشلل بعدما تسبب له اللاعب الكولومبي بإصابة قوية في العمود الفقري دون أن يحصل على أي بطاقة أو انذار.