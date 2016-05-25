شبح الهبوط يهدد الرائد في مواجهة الباطن

ستكون مهمة الرائد صعبة يوم الخميس حينما يستضيف الباطن على ستاد الملك عبدالله بالقصيم في مواجهة فاصلة ستحسم المقعد الأخير المؤهل إلى دوري جميل للمحترفين الموسم المقبل.

وأنتهى لقاء حفر الباطن بين الفريقين بفوز الباطن 2-1 بهدفين سجلهما فهد الشمري "خطأ في مرماه" وسهو مطلق، فيما أحرز إسماعيل بانغورا هدف الضيوف.

ويواجه الرائد خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة بعد ثمان مواسم متتالية قضاها بين الكبار في الدوري الممتاز.

وعانى الرائد من سوء النتائج هذا الموسم وكان قريباً من الهبوط مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى إلا أنه نجح بالفوز على نجران في المرحلة الأخيرة ليحتل المركز 12 والذي مكنه من لعب من مباراة فاصلة أمام الباطن ثالث الدرجة الأولى.

وفي المقابل يسعى الباطن إلى تأكيد تفوقه والصعود لأول مرة في تاريخه إلى دوري جميل السعودي للمحترفين.

ويدخل الباطن المباراة بأكثر من فرصة إذ أن التعادل أو الفوز سيمنحه بطاقة الصعود مستفيداً من فوزه في مباراة الذهاب.

وقدم الباطن مستوى مميز في مباراة الذهاب وكان قريباً من تحقيق فوز بأكثر من هدفين بقيادة مدربه خالد القروني الذي استلم تدريب الفريق في مباراتي الملحق.

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