‏‫الرائد يتجاوز الباطن ويثبت أقدامه في "جميل"

‏‫أفلت الرائد من العودة الى دوري الدرجة الأولى، بعدما نجح بتثبيت أقدامه بدوري جميل السعودي للمحترفين بفوزه الكبير على ضيفه الباطن 4-1 في اياب الملحق.

وكان الباطن قد أنهى مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضه الخميس الماضي بفوزه 2-1.

وبدأ الرائد المباراة ببداية هجومية ونجح بتسجيل هدف السبق مبكرا وتحديدا بعد مرور 3 دقائق عن طريق ركلة جزاء تصدى لها لاعبه الأرميني ماركوس بيتزيلي.

وحاول الباطن العودة الى المباراة وكان قريبا من ذلك بعدما فرض سيطرته وأهدر لاعبه خالد الدخيل هدفا محققا بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله سهو مطلق أمام المرمى الا أنه فشل في وضعها في الشباك.

ونجح الرائد باستغلال اندفاع لاعبي الباطن وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 30 عن طريق مهاجمه صالح الشهري الذي أكمل تمريرة زميله الغيني اسماعيل بانجورا ليضع الكرة في الشباك.

وكاد الباطن أن يعود سريعا بتسجيل هدفه الأول حينما سدد لاعبه خالد الدخيل كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس فهد الشمري الذي تصدى لها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد الرائد أن ينهي آمال ضيفه الباطن مبكرا بعدما أهدر مهاجمه صالح الشهري هدفا محققا بعد تلقيه تمريرة ذكية من زميله بانجورا ليواجه الحارس إلا أن الأخير نجح بالتصدي لها.

وفي الشوط الثاني انخفض أداء الفريقين ووضح تأثير الارهاق على اللاعبين وخاصة الرائد في حين أن الباطن فرض سيطرته الا أنها كانت بدون خطورة خلال النصف ساعه.

وحاول الباطن الوصول الى مرمى الرائد الا ان محاولاته كانت خجوله ولم تشكل خطرا على مرمى أصحاب الارض.

وعند الدقيقه 81 نجح الرائد بتسجيل الهدف الثالث بواسطة سلطان سوادي بعدما اكمل تمريرة زميله بانجورا المميزة في شباك الباطن.

وبعد هدف الرائد بدقيقتين تمكن مدافع الباطن صباح جدوع بتسجيل الهدف الاول بعدما حول عرضية زميله مهنا العنزي برأسه في شباك الرائد.

وفي الوقت بدل الضائع حسم الرائد أمر بقاءه بعد حصوله على ركلة جزاء، ليتصدى لها بانجورا ويضعها في الشباك.

