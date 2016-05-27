العيسى: الأهلي صعب.. والنصر قادر على الفوز

وصف إبراهيم العيسى، لاعب النصر السابق، مواجهة فريقه أمام الأهلي في نهائي كأس الملك الأحد المقبل بالصعبة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المباراة لن تخضع للمقاييس الفنية.

وقال العيسى في حديثه لـ"العربية.نت": "الفريقان تشرفا بالوصول إلى النهائي والمباراة لن تخضع إلى المقاييس الفنية، ولكن في الوقت ذاته ستكون هناك عوامل أخرى قد ترجح كفة فريق على الآخر، فمثلاً الأفضلية ستكون للأهلي بعد حصوله على لقب الدوري، إضافة إلى الاستقرار الفني والإداري الذي يعيشه الفريق".

وأضاف: "ولكن على العكس النصر غابت عنه الروح، وظهر بمستوى ضعيف جداً هذا الموسم، الذي اختتمه في المركز الثامن في الدوري، ولكن كل هذا كان قبل اللقاء والنهائيات تعتمد على الجزئيات البسيطة".

ووضع لاعب النصر السابق الكرة في مرمى لاعبي فريقه إذا ما أرادوا الظفر باللقب، وزاد: "لا شك أن دور الإدارة والمدرب مهم ولكن في المباريات النهائية الدور الأكبر يكون على اللاعبين، خاصة إذا ما تركوا كل الأمور السلبية خلفهم، وظهروا بمستوى وروح عالية قادرين على الفوز ومن وجهة نظري في مثل هذه المباريات دور المدرب لا يتعدى 40% والباقي على اللاعبين".

وحول استقالة الرئيس والمشاكل الشرفية التي حدثت للنادي الأيام الماضية ومدى تأثيرها على اللاعبين قال: "أنا أعتقد أن أي استقالة رئيس أو إقالة مدرب أو حتى إبعاد لاعب في مثل هذا التوقيت هو خاطئ وقد يؤثر على الفريق، وشاهدنا في الفترة الماضية رئيس الهلال استقال قبل مباراة مهمة في الآسيوية ورئيس النصر استقال قبل النهائي وبرر استقالته بأنه يريد من المرشح الذي يرغب بالرئاسة أن يجتمع معهم قبل نهاية الموسم لمعرفة كل مايدور عن النادي ولكن من وجهة نظري هي أمور تؤثر وقد يكون تأثيرها كبير ولكن أعتقد ان الفريق يملك لاعبين خبرة وادارة قادرة على احتوائهم".

وحول دور رابطة لاعبي النصر القدامى مع الفريق والتي تم تأسيسها في الفترة الماضية، قال: "الرابطة أهدافها كبيرة وإنسانية وقد تذهب لزيارة جميع الأندية وفرصة للالتقاء مع من خدموا الفريق، ونحن زرنا النادي بعد تأهله للنهائي ولمسنا سعادة الرئيس الأمير فيصل بن تركي الذي قدم لنا بطاقات عضوية بالإضافة إلى سعادة اللاعبين، ونتمنى أن تستمر وتؤدي الغرض الذي قامت من أجله".