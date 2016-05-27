سليمان: مباريات الكؤوس لا تخضع للمقاييس الفنية

رفض قائد الأهلي السابق عبدالله سليمان، أن يكون فريقه الأقرب لتحقيق كأس الملك، مشدداً في الوقت ذاته على أن النهائيات لا تخضع للمقاييس الفنية.

وقال سليمان في حديثه لـ"العربية.نت": الجميع يرشح الأهلي الآن، وهو على الورق الأفضل، خاصة أنه متوج حديثاً بقلب الدوري ولكن مباريات الكؤوس غالباً ما تعتمد على الجزئيات الصغيرة، خاصة إذا ما كانت أمام فريق كبير مثل النصر".

وتوقع قائد الأهلي السابق أن يظهر النصر بمستوى كبير خلال اللقاء، وزاد: "أعتقد أن النصر سيكون مختلفاً في النهائي عن كل المباريات التي لعبها خلال هذا الموسم، لاسيما أنها آخر فرصة لإنقاذ موسمه ولن يفرط بها بسهولة".

وقلل سليمان من تأثير فرحة الحصول على الدوري على لاعبي الأهلي، وقال: "اللاعبون في تركيز عال للنهائي والإدارة منحتهم ثلاثة أيام فقط للاحتفال بلقب الدوري، وبعدها فتحت ملف مباراة النصر ولديهم حافز بأن يجمعوا لقب الدوري وكأس الملك".

وحول تأثير رحيل السويسري غروس على اللاعبين قال: "لا أعتقد أن رحيل غروس حتى وإن قرر سيؤثر عليه أو حتى على اللاعبين في المباراة، خاصة أنه حفر اسمه من ذهب بتحقيقه الدوري وتقديم فريق قوي ويطمح أن يجمع بين اللقبين".

وأكد سليمان أن كانيدا مدرب لديه رؤية فنية، وقد يفاجئ غروس في اللقاء، وزاد: "كانيدا لديه رؤية فنية وقادر على مقارعة غروس في اللقاء، صحيح أن أسلحة مدرب الأهلي الفنية أفضل، ولكن قد يفاجئ مدرب النصر الجميع بتكتيك يهديه لقب البطولة مثل ما فعل مدرب الهلال دونيس في نهائي كأس ولي العهد".