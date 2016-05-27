غروس: الفرص متساوية.. والجاسم: مواجهة صعبة

أكد كريستيان غروس، المدير الفني لأهلي جدة، صعوبة مواجهة النصر في نهائي كأس الملك بعد غد الأحد، مشيرا إلى تساوي الفرص بين الفريقين لانتزاع اللقب.

وقال قائد الدفة الفنية للنادي الجداوي في المؤتمر الصحافي قبل خوض النهائي المرتقب: "ستكون مباراتنا أمام النصر مثيرة وقوية، ولن تكون سهلة لأي فريق وكل الاحتمالات واردة".

وزاد: "فرص الفريقين متساوية في المباراة النهائية، وسنبذل قصارى جهدنا لتكرار الجمع بين بطولتي الدوري والكأس".

فيما أكد تيسير الجاسم، قائد النادي الغربي، حرصه الشديد وزملائه اللاعبين على تحقيق البطولة الغالية وإسعاد الجماهير الخضراء، وعن ذلك يقول: "انتهت احتفالات الفريق بعد الفوز بالدوري، وتركيز الفريق الآن على تحقيق بطولة كأس الملك واسعاد الجماهير الأهلاوية".

وأضاف الجاسم في حديثه: "فريق النصر فريق قوي وتطور كثيرا في نهاية الموسم، وأعتقد أنها المباراة الأصعب للفريق هذا الموسم".