كأس الملك: اللقب "13" للأهلي.. أو الـ "7" للنصر

يعتبر أهلي جدة هو أكثر الفرق تحقيقاً لكأس الملك منذ انطلاقته عام 1957 بتحقيقه اللقب 12 مرة وخسر 5 نهائيات، في حين أن النصر ظفر باللقب في 6 مناسبات سابقة، وخسر في 7 نهائيات.

وانطلقت المسابقة عام 1957، وتوقفت عام 1990 قبل أن تعود في عام 2008 بمسماها الجديد كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال.

ودخل الأهلي السجل الذهبي لكأس الملك في عام 1962 حينما توج بأول لقب له على ملعب الصائغ بفوزه على الرياض بهدف نظيف سجله لاعبه إبراهيم عشماوي الشهير بـ"كلجه"، وفي عام 1965 حقق الأهلي ثاني ألقابه بفوزه على الاتفاق 3-1 في النهائي على ملعب الصائغ سجلها عمر راجخان وغازي ناصر وجوهر الفيصل، وسجل هدف الاتفاق الوحيد لاعبه عبدالقادر عيدان الدوسري الشهير بـ"غدرة".

وفي عام 1969 توج الأهلي بلقب كأس الملك بعد فوزه على الشباب في النهائي، الذي أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز سابقاً" بهدف نظيف سجله لاعبه سليمان مطر الشهير بـ"الكبش".

وفي العام الذي يليه حقق الأهلي بطولته الرابعة لكأس الملك بعد فوزه على الوحدة 2-صفر على استاد الملز سجلها سعد الهدار وسعود سلمان.

وفي عام 1971 حقق الأهلي بطولته الخامسة لكأس الملك بفوزه على النصر 2-صفر سجلها سعيد غراب والكبش.

وفي عام 1973 لعب الأهلي أمام النصر مرة أخرى على نهائي كأس الملك وفاز 2-1 سجلها عمر راجخان وسعيد غراب وسجل هدف النصر محمد سعد العبدلي.

وفي عام 1977 نجح الأهلي بتحقيق لقبه السابع بفوزه على الهلال 3-1 سجلها أحمد الصغير "هدفين" وسعد الحربي، وسجل للهلال سلطان بن نصيب.

وفي عام 1978 حقق الأهلي اللقب بفوزه على الرياض بهدف نظيف سجله معتمد خوجلي، ليكرر تفوقه في المسابقة بإحرازه اللقب عام 1979 بعد فوزه على غريمه التقليدي الاتحاد 4-صفر سجلها أمين دابو "هدفين" والراحل إبراهيم مريكي والتونسي طارق ذياب.

وفي عام 1983 حقق الأهلي لقبه العاشر بعد فوزه على الاتفاق بهدف نظيف سجله مهاجمه أحمد الصغير عن طريق ركلة جزاء.

وبعد عودة المسابقة بمسماها الجديد موسم 2008 حقق الأهلي اللقب مرتين في عام 2011 بفوزه على غريمه التقليدي الاتحاد بركلات الترجيح، وفي عام 2012 بفوزه على النصر 4-1 سجلها العماني عماد الحوسني وعبدالرحيم جيزاوي "هدفين" وكامل الموسى، وسجل هدف النصر البرازيلي ريتشي.

وعلى الطرف الآخر يبحث النصر عن بطولته الأولى منذ 26 عاماً، إذ إن آخر لقب كأس الملك حققه أصفر العاصمة كان في آخر نسخة قبل توقفها في عام 1990.

وبدأ النصر مشواره بتحقيق لقب البطولة عام 1974 حينما نجح بفوزه على الأهلي بهدف نظيف سجله حسن أبو عيد، أتبعها ببطولته الثانية عام 1976 بفوزه على الأهلي أيضاً 2-صفر سجلها محمد سعد العبدلي وسعد السدحان.

وفي عام 1981 حقق النصر لقبه الثالث بعد فوزه في النهائي على غريمه التقليدي 3-1 سجلها يوسف خميس وماجد عبدالله وبن دحم وسجل هدف الهلال البرازيلي ريفلينو.

وفي عام 1986 ظفر النصر بلقبه الرابع بعد فوزه في النهائي على الاتحاد بهدف نظيف سجله لاعبه يوسف خميس.

وكرر تفوقه بالتتويج باللقب في عام 1987 بعد أن كسب الاتحاد مرة أخرى بهدف نظيف سجله ماجد عبدالله.

وحقق النصر لقبه السادس والأخير في البطولة في عام 1990 حينما فاز على التعاون 2-صفر سجلها هدافه السابق ماجد عبدالله.