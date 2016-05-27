مختصون يقلبون أوراق الاستثمار الرياضي بـ"لقاء جدة"

أطلقت لجنة الاستثمار الرياضي بغرفة جدة أمس "الخميس" فعاليات "لقاء جدة للاستثمار الرياضي" في نسخته الثانية بفندق خاص بمحافظة جدة تحت رعاية الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، ويستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 25 خبيراً رياضياً وسط توقعات أن بحضور أكثر من 1500 شخصية رياضية واستثمارية تستهويهم مخرجات هذا الحدث الذي يتعايش مع رؤية المملكة 2030.



إثر ذلك عقدت الجلسة الأولى للقاء التي تطرقت لدور الرياضة في التنمية المستدامة والتي أدارها نجم الاتحاد والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم السابق خميس الزهراني بمشاركة القائم على المسؤولية الاجتماعية بنادي الهلال سعود السبيعي ورجل الأعمال بسام عبده يماني وأمين عام النادي الأهلي عبد الإله مؤمنة .

وأوضح بسام يماني أن التنمية المستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات لتلبية الحاضر والمستقبل. وقال: ابعاد الرياضة والتنمية المستدامة بعد تنموي اقتصادي وبعد اجتماعي تربوي وبعد ثقافي إعلامي.



وأكمل قائلاً: "من اهدافنا ارتفاع نسبة ممارسة الرياضة مرة على الأقل اسبوعياً اي من نسبة 13% إلى 40 % بالمجتمع، هنالك عدد من الأندية الأوروبية والأميركية بملكية عربية ... لماذا هناك وليس هنا".



وزاد: "لدي بعض الأفكار أفكار والمقترحات تحويل الجهات غير الحكومية في شراكات مع الأندية والهيئة العامة للرياضة و رعاية الجهات غير الحكومية للأنشطة والفعاليات الرياضية و ربط الأندية بالمدن ومشاريع الخدمة المجتمعية".



في المقابل بين سعود السبيعي نسعى في نادي الهلال لخلق شراكات مجتمعية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية خدمة لشباب الوطن .



وقال: تميز نادي الهلال ببرنامج المساعد الطبي وساهم في تحقيق النادي لجائزة اليونيسكو العالمية حيث يوفر أطباء في جميع المباريات .



واضاف: وقع نادي الهلال اتفاقية خدمية طبية مع رابطة دوري أندية الأحياء من خلال برنامج الساعد الطبي لتقديم خدماته الطبية للفرق الدوري.



فيما أردف: "النجم محمد الشلهوب قدم 10 مليون ريال سعودي لدعم توظيف الشباب من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية في نادي الهلال.

وأشار السبيعي إلى أن برامج المسؤلية الاجتماعية في الأندية السعودية تتبع لكرة القدم فقط".



كما ركزت الجلسة الثانية التي أدارها الإعلامي أحمد صادق دياب على الاستثمار الرياضي ، وتحدث خلالها نائب رئيس الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار حسين العبد الوهاب ومستشار الإدارة والتسويق الرياضي يوسف الرشيد ومستشار الإدارة والتسويق الرياضي مقبل نهار جديع.



وفي الجلسة الثانية التي أدارها أحمد صادق دياب قال التسويق الرياضي أصبح مهم جداً في صناعة الرياضة في كل مكان.



وقال مقبل: التسويق الرياضي والفرق بينه وبين الإعلان الرياضي باختصار التسويق ينقسم ألى الاعلان من خلال الرياضة والمنتج الرياضي بحد ذاته .



وأضاف: المنتجات الرياضية والحدث الرياضي المباريات هذه منتجات يجب على القائمين عليها تحسينها لجذب الشركات المعلنة وترويجها والاقبال عليها، حتى الآن تكاد أن تكون شركة واحدة أو اثنتين للتسويق الرياضي وتركيزهم محدود على الرعايات ومبيعات التذاكر"."



وتابع: "الأندية تحتاج إلى انشاء إدارة متكاملة مختصة بالتسويق الرياضي أو جلب شركة تتولى بنفسها عملية التسوق".



في المقابل بين العبد الوهاب أن التسويق الرياضي الحديث موضوع جديد على مجتمعنا وبدأنا مؤخراً نتكلم بالاستثمار الرياضي والوعي بأهمية هذا القطاع، هناك قصور لدى غالبية الأندية من ناحية التسويق الرياضي الاستثمار هو هدف والتسويق الرياضي احد الأسباب للوصول الى هذا الهدف".



وحملت الجلسة الثالثة موضوع دور الرياضة في الجذب السياحي ويديرها سلطان الغشيان، وتحدث خلالها رئيس جمعية الرياضيين الإماراتيين الدكتور أحمد سعد الشريف ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني محمد بن عبدالله العمري.



من ناحيته، بين الشريف أن هناك ثلاث انواع السياحة الرياضية سياحة لحضور حدث معين سياحة لحضور والمشاركة بنشاط رياضي سياحة لأماكن استضافة النشاطات الرياضية.

واضاف الشريف: "دبي نموذج" السياحة الرياضية مثل سياحة الجولف حيث نعتمد عليها بشكل كبير ومدى مساهمتها في تنشيط السياحية الرياضية، وتشير الاحصائيات ان الرياضة تساهم بنسبة 4 % إلى 2 % من نسبة الاسهام في الدخل الوطني في أي دولة بالعالم".

وزاد : الاحداث التي تستضيفها دبي في تعزيز السياحة الرياضية 7 احداث كبرى وهذا يعود بمنافع اقتصادية في استضافة الفعاليات الرياضية .

وتابع :عدد اللاعبين أكثر من 70 الف لاعب واكثر من 400 الف متفرج ينفق عليها من الدولة بحدود31 مليون دولار



وتابع الشريف: اسهام الرياضة في امارة دبي تعادل الدخل الخاص بالنفط وسوف تتفوق عليه خلال السنوات القادمة .



من جانبه؛ ثمن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد بن بسام البسام رعاية سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة للقاء جدة للاستثمار الرياضي مما مكنه من جذب نخبة من الخبراء والمتخصصين والإعلاميين الرياضيين والعاملين في مجال التسويق الاستثمار الرياضي من داخل المملكة وخارجها بعد أن أصبحت الرياضة صناعة محترفة تجذب رؤوس الأموال محلياً وعالمياً باعتبارها أفضل أوجه الاستثمار لأصحاب الأعمال والمهتمين بالاقتصاد .



ونوه بما تقوم به لجنة الاستثمار الرياضي بغرفة جدة من جهود كبيرة لإقامة اللقاء بشكل احترافي يرتقي لمستوى الاستثمار في هذا الصناعة الواعدة داعياً القطاع الخاص لخوض غمار الاستثمار الرياضي وفق آليات عمل ودراسات اقتصادية جيدة مع الأخذ في الاعتبار العمل على تنمية الفكر الاستثماري كأحد المرتكزات الأساسية في رؤية المملكة 2030 وتوجيه رسائل للشباب والناشئة بأن الرياضة لا تنحصر في مباريات تقام وفعاليات تنظم وإنما ميدان للتنافس الشريف .



من جهته؛ أكد رئيس لجنة الاستثمار الرياضي بغرفة جدة ماجد الصحفي أن هذا اللقاء يتيح فرصة حقيقة للمستثمرين من أصحاب الأعمال في دخول تحالفات في الاستثمار الرياضي وبناء شراكات فاعلة في هذا المجال الهام معرجاً على محاور هذا اللقاء التي تتركز في مفاهيم الإدارة الرياضية والتشريعات والضوابط للاستثمار والرياضة والجذب السياحي والرؤية الاقتصادية للاستثمار الرياضي وصناعة الإعلام الرياضي إضافة لورش عمل في هذا النوع من الاستثمار الواعد.

وأكد أن المشاركون في إثراء فعاليات لقاء جدة للاستثمار الرياضي يمثلون مختلف الأطياف الرياضية حيث تركز ملفاته على دور الرياضة في التنمية المستدامة وتطورات الاستثمار الرياضي بالمملكة ودور الرياضة في الجذب السياحي والتشريعات والضوابط في الاستثمار الرياضي وصناعة الإعلام الرياضي والإدارة بين المنافسة والممارسة ، وصولاً إلى الرؤية الاقتصادية للرياضة.



يذكر أن لقاء جدة للاستثمار الرياضي سيواصل فعالياته غداً "الجمعة" عبر الجلسة الرابعة التي خصصت لمناقشة التشريعات والضوابط المتعلقة بالاستثمار الرياضي ويديرها رئيس القسم الرياضي بصحيفة المدينة عبد الله فلاتة بمشاركة أمين عام المجلس التنفيذي للنادي الأهلي المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد وعضو شرف نادي الاتحاد منير رفة ، بينما تركز الجلسة الخامسة على صناعة الإعلام الرياضي ويديرها رجاء الله السلمي ، حيث يتحدث خلالها مقدم برنامج أكشن يا دوري وليد الفراج والمعلق الرياضي عدنان حمد .



كما يحظى اللقاء في فعاليتها بعد غدٍ "السبت" بمشاركة الخبراء الرياضيين في موضوعات ساخنة حول الإدارة الرياضية بين المنافسة والممارسة وذلك خلال الجلسة السادسة ويديرها الإعلامي هاني حجازي ، وتستضيف رئيس نادي الاتحاد السابق أحمد مسعود ورئيس النادي الأهلي السابق الدكتور عبد الرزاق أبو داود ، إضافة إلى الإداري والمحلل الرياضي عادل البطي ، ويتحدث المرشح للاتحاد السعودي لكرة القدم والمدير التنفيذي السابق لدوري عبد اللطيف جميل الدكتور عادل عزت عن الرؤية الاقتصادية في الجلسة السابعة والأخيرة والتي يديرها مشعل القحطاني .



كما يتوج اختتام اللقاء في ذات اليوم نفسه بكلمة توجيهية من الأمير عبد الله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة للحضور والمجتمع الرياضي والاستماع إلى رؤى سموه الهادفة لتحسين بيئة العمل والرقي بالرياضة السعودية بالتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

