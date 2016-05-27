200 متنافس خليجي في نجران من أجل سباق رياضي

تنتظر مدينة نجران جنوب السعودية استقبال اكثر من 200 متسابق خليجي عبر فريق مغامرات متخصص حيث تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برنامجها السياحي الرياضي ( محفول مكفول ) بالتعاون مع مجلس التنمية السياحية في نجران.

والسباق عبارة عن تجمع متسابقين رياضيين من دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الدمام صباح الجمعة والانطلاق في مسيرة موحدة عن طريق البر الى مدينة نجران يقطعوا خلالها 1500 كيلو متر عبر سيارات رياضية.

ويتوقع وصول المتسابقين مساء الاحد وتنطلق الفعالية بأفتتاح رسمي من امير منطقة نجران الامير جلوي بن مساعد وتشمل زيارتهم لأهم الاماكن السياحية والتراثية والتاريخية كذلك زيارة الجنود المرابطين على الحدود .