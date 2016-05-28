الأهلي والنصر.. قمة مرتقبة في نهائي كأس الملك

تتجه الأنظار مساء غد الأحد صوب ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، والذي سيحتضن قمة كبيرة بين الأهلي والنصر على نهائي كأس الملك في ختام الموسم الرياضي السعودي.

وتختلف الطموحات بين الفريقين في اللقاء، إذ إن البطولة ستكون ترجمة لتفوق الأهلي الذي نجح بتحقيق الدوري هذا الموسم بعد غياب استمر لأكثر من 32 عاماً، في حين أن النصراويين سيداوون بهذه البطولة في حال تحقيقهم لها جراحهم التي عانوا منها هذا الموسم.

وسيدخل الأهلي اللقاء بأفضلية كبيرة، إذ إنه سيكون منتشياً بالنجاحات التي حققها هذا الموسم بتتويجه إذ إنه كان طرفاً في كل المنافسات المحلية بتحقيقه لقب الدوري وحلوله وصيفاً في بطولة كأس ولي العهد بخسارته من الهلال 2-1 في النهائي.

ويأمل السويسري غروس مدرب الأهلي في أن يحفر اسمه من ذهب في ذاكرة الأهلاويين في حال جمع بين الدوري والكأس، لاسيما أن الأنباء تؤكد مغادرته أسوار أخضر جدة بعد موسمين ناجحين.

ولن يغير غروس على تشكيلته التي خاضت اللقاءين الحاسمين أمام الهلال في دوري جميل وفي نصف نهائي كأس ولي العهد إذ من المتوقع أن يبدأ بالحارس ياسر المسيليم وبالمدافعين أسامه هوساوي ومعتز هوساوي وعقيل بلغيث والمصري محمد عبدالشافي، وسيتولى مهمة ربط الدفاع بالهجوم اللاعبين تيسر الجاسم وحسين المقهوي أمامهم الثلاثي اليوناني فيتفاتزيديس والبرازيلي ماركينيو وسلمان المؤشر وفي الهجوم السوري عمر السومة.

واستعد الأهلي للنهائي بإقامة معسكر قصير في العاصمة القطرية الدوحة لعب من خلاله لقاء وديا وحيدا أمام المنتخب العسكري القطري وانتهى اللقاء بفوزه بركلات الترجيح بعد أن تعادلا 2-2.

ووصل الأهلي إلى هذا الدور بفوزه على الطائي "درجة أولى" 3-صفر في دور 32، وفاز على فريق ضمك "درجة أولى" 2-1 في الدور ثمن النهائي، وتخطى الرائد في الدور ربع النهائي بفوزه 3-1، وفي نصف النهائي لعب أمام الهلال وفاز 3-2.

وفي المقابل يمني النصراويون النفس بتحقيق هذه البطولة التي ستمحي الكثير من أخطاء هذا الموسم والذي عانى فيه أصفر العاصمة من سوء النتائج.

وقدم النصر هذا الموسم أداءً سيئاً وغير متوقع بعد أن كان أحد أبرز المرشحين للظفر بألقابه لاسيما أنه بطل الدوري في النسختين الماضيتين إلا أنه فاجأ الجميع بظهوره بمستوى مخجل بعد أن أنهى الدوري في المركز الثامن وغادر أسوار دوري أبطال آسيا مبكراً من دوري المجموعات.

ولم يتوقف غليان البيت النصراوي بعد أن أعلن رئيسه الأمير فيصل بن تركي استقالته في نهاية الموسم بعد خروج الفريق من دوري أبطال آسيا.

ويأمل الاسباني كانيدا مدرب النصر في أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه لاسيما أنه لم يسبق له التتويج في أي بطولة مع الفرق التي دربها.

ولم يتغير حال النصر كثيراً بعد قدوم كانيدا خلفاً للإيطالي كانافارو بل واصل الفريق مسلسل تذبذب النتائج إلا أنه حقق فوزين كبيرين على اتحاد جدة 3-صفر في نصف نهائي كأس الملك و5-صفر في دوري جميل إلا أنه خسر أمام الشباب في آخر مبارياته في دوري جميل.

وأقام النصر معسكراً إعداديا قصيرا في العاصمة المصرية القاهرة استعداداً للنهائي ولعب من خلاله لقاء وديا وحيدا أمام فريق الانتاج الحربي وانتهى بالتعادل 2-2.

وسيكون بإمكان الاسباني كانيدا الاستعانة بالمهاجم محمد السهلاوي بعد شفائه من الاصابة التي أبعدته عن الفريق قرابة الشهرين إذ إنه سيكون أحد الأوراق الرابحة للمدرب.

ومن المتوقع أن يدخل كانيدا اللقاء بالحارس عبدالله العنزي وفي الدفاع عمر هوساوي والبحريني محمد حسين والقائد حسين عبدالغني وخالد الغامدي، وفي الوسط شايع شراحيلي وعبدالعزيز الجبرين وأحمد الفريدي والبولندي أدريان ويحيى الشهري وفي الهجوم المالي موديبو مايغا.

وتأهل النصر إلى النهائي بعد فوزه على الدرعية "درجة أولى" 7-صفر في دور 32، وعلى الشعلة "درجة أولى " 2-1 في ثمن النهائي، وعلى العروبة "درجة أولى" 3-1 في ربع النهائي، وعلى الاتحاد 3-1 في نصف النهائي.

وسيدير المباراة طاقم تحكيم اسباني بقيادة كارلوس فيلاسكو كحكم ساحة، ويساعده روبرتو فيرنانديز ألونسو، وخوان كارلوس يوستي.