الراهب: نهائي كأس الملك حدث تاريخي

وصف اللاعب حسن الراهب، مهاجم النصر، لقاء فريقه في نهائي كأس الملك غدا الأحد أمام النادي الأهلي بـ"الحدث الكبير والتاريخي للناديين".

وقال في مؤتمر صحافي قبل سفر بعثة الفريق إلى جدة: "المباراة تفرض نفسها وتعتبر حدثاً مهما بتشريف الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين".

وأضاف: "الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني راؤول كانيدا جهز اللاعبين بشكل مميز للمباراة ونحن كلاعبين سوف نبذل أقصى جهد لنا للفوز بالمباراة والتتويج باللقب".

وأثنى الراهب على جهود رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي قائلا: "بإذن الله سنهدي الأمير فيصل بن تركي كأس الملك كعرفان له على ما قدمه لنا كلاعبين وللنادي من دعم وعمل كبير".

وأشار إلى أن اهتمامهم منذ بداية البطولة هو الفوز بها بعد فقدان المنافسة ببقية البطولات".

وحول رؤيته الفنية للقاء قال: "المباراة تحتاج إلى الانضباط التكتيكي والروح العالية".