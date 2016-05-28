المعيوف: سنواصل أفراح الدوري بتحقيق لقب الكأس

أكد عبدالمعيوف، حارس أهلي جدة، عزمه وعزم زملائه في النادي الجداوي، على تجاوز ضيفهم النصر، وتحقيق لقب بطولة كأس الملك، من أجل اسعاد الجماهير الأهلاوية ومواصلة أفراحها منذ تحقيق الفريق للقب بطولة الدوري بعد غياب طويل امتد لأكثر من ثلاثين عاما.

وقال المعيوف في حديث خاص لـ"العربية.نت": "الجميع يعلم بطموح وهدف الفريق الأهلاوي منذ انطلاقة الموسم، وهو تحقيق لقب الدوري الذي كان قريبا منا خلال الموسمين الماضيين، استطعنا انتزاع اللقب بعد غياب طويل عن جدارة واستحقاق".

وزاد في حديثه: "منذ مباراة الهلال التي حسم من خلالها اللقب، والجماهير الأهلاوية ما زالت فرحة وتحتفل بالمنجز الكبير، نسعى ونطمح لتجاوز النصر وتحقيق لقب كأس الملك لمواصلة الأفراح الخضراء".

وعن استعدادات ناديه الغربي للمواجهة المرتقبة، أضاف المعيوف: "بعد مواجهة التتويج بلقب الدوري مُنحنا اجازة لمدة ثلاثة أيام، عدنا بعد ذلك للتدريبات وبدأنا الاستعداد فعليا للنهائي، قبل المغادرة إلى قطر واقامة معسكر تحضيري خاص لتلك المواجهة".

ويرى المعيوف أن النصر لن يكون خصماً سهلاً في النهائي، وعن ذلك يقول: "النصر يسعى لمداوة جراحه واسعاد جماهيره بتحقيق لقب بطولة كأس الملك، سيقدم كل ما يمكن لمصالحة مدرجه، سنواجه خصماً عنيداً بكل تأكيد، لكننا عاقدون العزم على تجاوزه وتحقيق الثنائية هذا الموسم".