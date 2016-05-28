النصر في "الجوهرة": 5 خسائر.. و3 انتصارات

يترقب الشارع الرياضي السعودي النهائي الكبير الذي سيجمع الأهلي أمام النصر على كأس الملك في ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة يوم الأحد المقبل.

وهذا النهائي هو الثالث الذي يقام على ستاد الجوهرة والذي افتتح يوم الخميس 1 مايو 2014 بمواجهة الأهلي أمام الشباب على نهائي كأس الملك والذي حققه الأخير بفوزه بثلاثية نظيفة، واحتضن نهائي الكأس العام الماضي والذي جمع الهلال بغريمه التقليدي النصر وانتهى بفوز أزرق العاصمة بركلات الترجيح.

ولا يمثل ملعب الجوهرة فرحاً كبيراً للنصراويين الذين خاضوا عليه منذ افتتاحه 8 مواجهات حقق فيها الفوز في ثلاث مناسبات كلها كانت أمام الاتحاد في حين خسر خمس مرات كانت أمام فرق الأهلي"3" مرات والهلال ونجران، وسجل النصر 19 هدفاً واستقبلت شباكه 15 هدفاً.

ويعتبر البولندي أدريان ميرزفسكي هو أكثر اللاعبين تسجيلاً للنصر على ملعب الجوهرة بواقع 4 أهداف كانت في شباك الاتحاد "هدفين" والأهلي ونجران، في حين أن السوري عمر السومة مهاجم الأهلي أكثر من سجل في شباك النصر في ملعب الجوهرة بواقع 4 أهداف.



ولعب النصر أول مواجهاته على ستاد الجوهرة يوم 18 أكتوبر 2014 أمام الأهلي في القسم الاول لدوري جميل السعودي للمحترفين وانتهت المباراة بخسارته 2/1 سجلها لأصحاب الأرض الاسباني داني كينتانا سوسا والسوري عمر السومة وسجل للضيوف مهاجمه محمد السهلاوي.