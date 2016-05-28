كانيدا: "النهائي" فرصة لمسح صورة النصر السيئة

أكد الأسباني راؤول كانيدا، المدير الفني لنادي النصر، على جاهزية فريقه لتقديم مباراة قوية أمام الاهلي بعد غد الأحد في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال كانيدا في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة اليوم الجمعة: "المباراة مهمة وحساسة وستكون فرصة جيدة لفريقنا لمسح الصورة السيئة التي كنا عليها هذا الموسم".

وأضاف: " نواجه فريقا قويا، ويكفي أنه بطل الدوري السعودي لكننا سنتسلح للمباراة بالروح العالية والحماس للفوز".

وأبدى كانيدا ثقته بلاعبيه لخطف اللقب قائلا: "ثقتي كبيرة بكل اللاعبين لما يملكونه من إمكانيات فنية ومهارية وخبرة كبيرة لهذه المباريات الكبيرة".

وأرجع كانيدا تذبذب مستوى الفريق خلال مباريات الدوري وتحقيقه لمركز متأخر للظروف حيث قال: " واجهتنا ظروفا صعبة وغير عادية هذا الموسم أثرت على الفريق في كل المسابقات".

وأضاف: "استفدنا من فترة التوقف بلعب مباراة ودية أمام فريق الإنتاج الحربي المصري، بالقاهرة وكانت فرصة لتنويع الحصص التدريبية".

وحول قدرة اللاعبين على التأقلم مع رطوبة الأجواء بجده قال: "الأهلي تعود على أجواء الرطوبة في جدة، ولكنها لن تكون مؤثرة على لاعبي فريقي".

