"11" هاتريك في مواجهات الأهلي والنصر.. وماجد الهداف

لا يزال ماجد عبدالله، مهاجم النصر السابق، يتصدر هدافي مواجهة فريقه أمام الأهلي بتسجيله 24 هدفاً ومرشحا لأن يصمد سنوات طويلة، في حين يعتبر لاعب الاهلي السابق خالد قهوجي أكثر لاعبي فريقه تسجيلاً في مرمى النصر بواقع 12 هدفاً.

وعادة ما يكون كلاسيكو الأهلي والنصر حافلاً بالأهداف، إذ نجح 9 لاعبين من الفريقين في تسجيل 11 هاترك طوال مبارياتهما التي بدأت عام 1969 والتي انتهت بفوز الأهلي 3-1 سجلها محمد عمر راجخان وأحمد الحوباني وعبدالرحمن بفلح وسجل للنصر يعقوب مرسال.

ويتزعم النجم الجماهيري ماجد عبدالله ترتيب هدافي مواجهات الفريقين برصيد 24 هدفاً ونجح بتسجيل أول أهدافه في شباك الأهلي عام 1977، في حين سجل لاعب الأهلي خالد قهوجي 12 هدفاً في مرمى النصر.

وشهد الكلاسيكو تسجيل 11 هاتريك كان النصيب الأكبر للاعبي الأهلي الذين سجلوا 6 هاتريك في حين سجل لاعبو النصر 5 هاتريك.

واستطاع 4 من لاعبي النصر أن يحرزوا هاتريك في مرمى الأهلي وهم ماجد عبدالله "مرتين" الأولى كانت في دوري عام 1981 وانتهى اللقاء بفوز فريقه 5-1، والثانية كانت في عام في دوري عام 1987 في المباراة التي انتهت 4-صفر.

وسجل الغاني أوهين كيندي مهاجم النصر السابق هاتريك في مرمى الأهلي في دوري عام 1996 في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 6-1.

ونجح مهاجم النصر السابق سعد الحارثي من تسجيل هاتريك في شباك الأهلي في ذهاب كأس الملك عام 2010 في المباراة التي انتهت 3-صفر.

آخر اللاعبين النصراويين الذين نجحوا بتسجيل هاتريك في شباك الأهلي هو المهاجم الحالي محمد السهلاوي والذي سجله في مباراة الفريقين في القسم الثاني من دوري جميل الموسم الماضي والتي خسرها فريقه 4-3.

وعلى الطرف الآخر نجح 5 من لاعبي الأهلي بتسجيل 6 هاتريك كان النصيب الأكبر للسوري عمر السومة هداف الفريق الحالي والذي سجل هاتريك مرتين في شباك النصر، الأول كان في إياب القسم الثاني من دوري جميل في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-3 والثاني كان في مواجهة الفريقين في القسم الأول من دوري جميل هذا الموسم في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-2.

وفي مباراة الفريقين في دور ربع النهائي لكأس الملك عام 1983 نجح مهاجم الأهلي السابق أمين دابو بتسجيل هاتريك في شباك النصر في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-1.

وفي عام 1997 نجح مهاجم الأهلي السابق ناصر بليه بتسجيل هاتريك في شباك النصر في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 5-صفر ضمن منافسات كأس الأمير فيصل بن فهد "الاتحاد" السابق.

وتمكن مهاجم الأهلي السابق طلال المشعل من تسجيل هاتريك في شباك النصر في الدوري عام 1997 في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-1.

وأول اللاعبين الأجانب الذين نجحوا بتسجيل هاتريك للاهلي في شباك النصر كان البرازيلي فيكتور سيموس وتحديداً كان في عام 2010 في إياب الدور ربع النهائي لكأس الملك في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-1