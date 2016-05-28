5 لاعبين بين الأهلي والنصر رفعوا البطولة بقمصان أخرى

ستشهد مباراة نهائي كأس الملك بين أهلي جدة والنصر، تواجد 5 لاعبين من لاعبي الفريقين سبق لهم حمل البطولة بقمصان أندية الشباب والاتحاد والأهلي، أبرزهم نايف هزازي الذي احتفل بالبطولة مع ناديين مختلفين، وحسن الراهب الذي رفع الكأس بقميص الأهلي قبل سنوات.

وحقق الراهب لقب كأس الملك مع أهلي جدة في 2011 بركلات الترجيح، بعدما انتهت أشواط المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويحقق حينها حسن الراهب الكأس أمام أنظار نايف هزازي لاعب اتحاد جدة حينها.

وعاد الراهب – في فترة تواجده بأهلي جدة - إلى تحقيق البطولة من جديد عقب الفوز الكبير على النصر 4-1 في آخر بطولة لكأس الملك يرفعها لاعبو الأهلي، وبعدها انتقل حسن إلى نجران ومنه إلى النصر ولم يحصل على البطولة حتى في النهائي السابق الذي أحرز فيه محمد جحفلي لاعب الهلال هدف التعديل في الدقيقة الأخيرة ويفوز الأزرق بعدها بركلات الترجيح.

وبعد محاولتين لم تكللا بالنجاح (2008 و2009) حقق نايف هزازي لقب 2010 على حساب الهلال بركلات الترجيح، وبعدها خسر نهائي2011 أمام الأهلي بركلات الجزاء كذلك، إلا أنه فاز بلقب 2013 عندما حقق البطولة مع اتحاد جدة على حساب الشباب بنتيجة 4-2، وفي 2014 رفعها بقميص الشباب على حساب أهلي جدة بنتيجة 3-0.

وخاض أحمد الفريدي نهائي 2010 عندما كان لاعباً في الهلال وشهد فوز زميله الحالي هزازي باللقب، وفي 2013 كان زميلاً لهزازي في فوز الاتحاد على الشباب.

وتواجد حسين شيعان كحارس احتياطي لوليد عبدالله في نهائي 2008 وهي البطولة التي شهدت فوز الشباب في النهائي على اتحاد جدة 3-1، أما في فوز الشباب الثاني ببطولة كأس الملك (2009 على حساب الاتحاد) كان شيعان معاراً إلى الاتفاق، وفي فوز الشباب كذلك على الأهلي في 2014 كان حينها يرتدي قميص الهلال بنظام الإعارة.

وفي المقابل، حقق أغلب لاعبو الأهلي الحاليين البطولة بقميص فريقهم في (2011 و 2012) عدا مهند عسيري الذي سجل هدفين في شباك فريقه الحالي في فوز الشباب على الأهلي 3-0 بنهائي 2014.