البرتغالي سابينتو يتولى تدريب الفتح

أعلنت إدارة نادي الفتح، التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سابينتو لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل بعدما وجهت لجنة الكرة بالنادي شكرها للمدير الفني السابق للفريق ناصيف البياوي وجهازه المعاون.

وكشفت لجنة الكرة بالنادي أن الجهاز الفني المساعد سيتكون من البرتغالي روي موتا كمساعد أول والمدرب الوطني فيصل سيف كمساعد ثان والبرتغالي جوزية جوميز كمعد بدني والبرتغالي ريكاردو بيريرا كمدرب حراس.

وكانت لجنة الكرة قد وجهت شكرها للبياوي وجهازه المعاون على جهودهم المبذولة مع الفريق الكروي الأول طيلة الفترة الماضية.

واستهل ريكاردو عمله كمدرب في موسم 2010 عندما عمل كمساعد مدرب في نادي يونايو دي لييرا البرتغالي ثم انتقل لتدريب فريق سبورتنغ لشبونة تحت 19 عاماً في موسم 2011 وفي الموسم الذي يليه قاد الدفة الفنية للفريق الأول لفريق سبورتنغ وحقق معه وصافة كأس البرتغال وبلوغ الدور قبل النهائي للدوري الأوربي.

وفي موسم 2012 / 2013 انتقل لتدريب فريق النجم الأحمر بلجراد الصربي حقق معه وصافة الدوري الصربي وفي موسم 2014 انتقل لتدريب فريق أوفي ريتي اليوناني وفي موسم 2015 درب فريق اتروموتوس اليوناني.

