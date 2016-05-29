الواكد: الأهلي مميز.. والخلافات قد تعصف بالنصر

أكد عبدالله الواكد، لاعب الأهلي والنصر السابق، على أن الفريقين استحقا الوصول إلى نهائي كأس الملك عطفاً على مستواهما في البطولة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنهما يملكان أفضل اللاعبين في السعودية.

وقال الواكد في حديثه لـ"العربية.نت": "الأهلي قدم مستوى مميز هذا الموسم وتوج مجهوداته بتحقيق لقب الدوري الغائب عن خزانته الذي أزاح الضغوطات عن الفريق بعكس النصر الذي سيدخل المباراة بحثاً عن مصالحة جماهيره الغاضبة هذا الموسم".

وحول الفوارق الفنية بين الفريقين، قال: "الأهلي يملك أسماءً كبيرة وهو مكتمل الصفوف ومستقر فنياً بعد حصوله على لقب الدوري أما النصر فهو يملك أسماءً كبيرة أيضاً ولكن من وجهة نظري أن الروح هي من ستجلب الانتصار له".

وأشار الواكد إلى أن مشوار الأهلي كان أصعب من مشوار النصر، وزاد: "مشوار الأهلي في هذه البطولة كان صعباً للغاية لاسيما وأنه واجه الهلال في نصف النهائي بعد 4 أيام من فوزه عليه في الدوري والنصر خدمته الظروف أمام الاتحاد".

وأوضح لاعب المنتخب السعودي أن بطولة الكأس ستكون مفيدة بالنسبة للنصراويين أكثر من الأهلي، وقال: "النصر إن حصل على البطولة ستعالج الكثير من مشاكله وستنهي الخلافات وستمنح الفريق دفعة معنوية في الموسم المقبل والخسارة ستعكر فرحة الأهلاويين ببطولة الدوري".

وحول مقدرة كانيدا الفنية على مواجهة غروس، قال: " كانيدا حينما حضر لم يجد قبولاً وترحيباً من قبل النصراويين وعودته لم تكن مناسبة ولكن نلمس العذر لرئيس النصر كون التوقيت محرجاً، وغروس مستقر فنياً واللاعبين خدموه كثيرا هذا الموسم".

وأكد الواكد أن توقيت خلافات أعضاء شرف النصر كان خاطئاً، وأضاف: "أنا لست مطلعاً على الظروف التي دعت رئيس النصر الى تقديم الاستقالة ولكن توقيت الخلافات كان خاطئاً".

وعلل لاعب المنتخب السعودي السابق أسباب تراجع لاعبي النصر إلى كثرة تغيير المدربين، وزاد: "هبوط المستوى كان بسبب كثرة تغيير المدربين هذا الموسم ومن الصعب أن يتأقلم اللاعبين سريعاً مع كل مدرب".

وقلل الواكد من تأثير فرحة الاهلاويين على مستواهم بالدوري، وقال: "أعتقد أن الوقت كان مناسباً للاهلاويين بعد تتويجهم بلقب الدوري ولوكان بينهما اسبوع واحد لأثر على لاعبي الأهلي".