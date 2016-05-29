صور من "الجوهرة": رجال الأمن لفصل اللاعبين عن الجماهير

وضعت الجهات الأمنية المسؤولة عن تنظيم نهائي كأس الملك بين الأهلي والنصر، رجال أمن للفصل بين اللاعبين والجماهير أثناء التتويج منعاً لوجود أي احتكاكات بين الطرفين.

وكان كلاً من حسين عبدالغني ومحمد عيد وحسن الراهب وناصر الشمراني قد تعرضوا إلى عقوبات انضباطية بسبب احتكاكهم مع الجماهير عقب نهائي النسخة الماضية، مما حرمهم من التواجد في مباراة كأس السوبر مطلع الموسم الجاري، وبداية الدوري.



وتنشر "العربية.نت" صوراً لملعب الملك عبدالله قبل ساعات من بداية المباراة النهائية، ويمكن ملاحظة فراغ الواجهة الرئيسية من الجماهير رغم فتح البوابات في تمام الساعة الرابعة عصراً، في مؤشر واضح لتغير ثقافة الجمهور ووجود 1200 منظم يساعدون كل مشجع في الحصول على مقعده الذي اختاره عبر المنصة الإلكترونية.







