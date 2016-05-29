ماذا قال كانيدا عن حسين عبدالغني؟

اعتبر الإسباني راؤول كانيدا مدرب النصر أن فريقه مؤهل لتجاوز خصمه الأهلي في نهائي كأس الملك، ودليل ذلك عودته في الكثير من المباريات الحاسمة وبلوغ المباراة الختامية.

وقال كانيدا لـ"العربية": هبوط مستوى الفريق يعتبر أمرا طبيعيا، لكن في الوقت ذاته النصر عاد في المباريات الحاسمة وها نحن نلعب في المباراة النهائي لكأس الملك، وبكل صدق الأصفر مؤهل لتجاوز الأهلي بفضل الأدوات التي يملكها.

وزاد: حسين عبدالغني لاعب محترف، وأعتقد أنه وسعود كريري من أكثر لاعبي السعودية احترافية.



وأكد كانيدا نهاية مشواره مع الأصفر مع ختام المباراة، وقال: أتمنى رفع كأس الملك في آخر مباراة لي مع النصر.