"الانضباط" تغرم الرائد بسبب لاعب الباطن

غرمت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي، نادي الرائد بدفع 100 ألف ريال بسبب قذف جماهيره علبة مياه على فيصل عيادة مهاجم الباطن في مباراة الإياب التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس.

وقال الاتحاد السعودي عبر حسابه على "تويتر" : غرّمت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السعودي نادي الرائد 100 ألف ريال، لقيام جماهيره بقذف لاعب الباطن بعلبة مياه مما أدى إلى إصابته، وذلك في إياب الملحق الخميس الماضي.

وكان عيادة يستعد لرمي كرة تماس وحينها أصابه أحد جماهير الرائد بعلبة مياه، في ثاني حادثة انضباطية في مباريات الفريقين بعدما غرمت اللجنة نادي الباطن 50 ألف ريال بسبب إلقاء ولاعة سجائر على رجل الخط في مباراة الذهاب بحفر الباطن.

وبقي الرائد في دوري المحترفين بفوزه 5-3 على الباطن في مجموع المباراتين.

