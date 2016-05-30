أهلي جدة يعلن تعاقده مع البرتغالي غوميز

أعلن أهلي جدة عن تعيين البرتغالي جوزيه غوميز مدرباً له ليخلف السويسري كريستيان غروس الذي أعلن عدم تجديد تعاقده مع بطل الثنائية المحلية في السعودية لظروف شخصية.

وقال النادي الغربي: أنهت إدارة النادي رسمياً إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه قوميز لتدريب الفريق الكروي الأول لثلاثة مواسم.

وحضر غوميز إلى السعودية لتدريب التعاون منتصف موسم 2014-2015، وحينها تعادل فريقه السابق مع أهلي جدة، فريقه الجديد، 2-2 ليخطف النصر لقب الدوري السعودي.

وفي الموسم الماضي، قاد المدرب البرتغالي التعاون إلى الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2017 بعدما حصل على المركز الرابع في الدوري.

وكانت إدارة التعاون قد أعلنت مساء الأحد عن فسخ ارتباطها بالبرتغالي غوميز بناء على رغبة الأخير.

